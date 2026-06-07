Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Fenómeno sísmico

Tres terremotos de hasta 5,2 grados sacuden la isla griega de Eubea y causan daños en viviendas

Vista de los daños en una vivienda tras los terremotos de magnitud 4,8 y 5,2 en la escala de Richter en Dafnousa, Eubea (Grecia), el 7 de junio de 2026.

Vista de los daños en una vivienda tras los terremotos de magnitud 4,8 y 5,2 en la escala de Richter en Dafnousa, Eubea (Grecia), el 7 de junio de 2026. / VASSILIS ASVESTOPOULOS | EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Tres terremotos consecutivos, el mayor de magnitud 5,2 sacudieron este domingo la isla griega de Eubea, al noreste de Atenas, causando daños en al menos 25 viviendas y en algunas carreteras, aunque sin heridos, informaron las autoridades locales.

Las sacudidas se produjeron alrededor de las 13.00 horas (10.00 GMT) y se sintieron con fuerza tanto en Eubea como en la capital, Atenas, situada a unos 60 kilómetros, así como otras zonas de Grecia central.

Según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, se registraron tres terremotos consecutivos, de magnitudes 4,8, 4,3 y 5,2, este último el más fuerte, con epicentro a unos 2 kilómetros al sureste de la localidad de Prokopi, y a escasa profundidad, lo que hizo que se sintiera en un espacio muy amplio.

Daños en viviendas

La televisión pública ERT informó de que al menos 15 viviendas sufrieron desperfectos en Prokopi y unas 10 en Dafnusa, donde algunas construcciones presentaron grandes grietas tras los temblores.

Los terremotos provocaron escenas de pánico y vídeos difundidos por medios griegos muestran cómo clientes abandonaban precipitadamente tiendas y cafeterías mientras caían objetos de estanterías y mostradores.

Noticias relacionadas

También se produjeron deslizamientos de tierras y desprendimientos que afectaron a las carreteras de la isla, aunque las autoridades indicaron que no ocasionaron problemas graves para la circulación. Equipos especializados iniciarán el lunes las inspecciones para clasificar los daños en los edificios afectados y evaluar posibles indemnizaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  2. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  3. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  4. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
  5. Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
  7. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  8. El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

Detenido un hombre de 48 años en Salsipuedes por tocar las nalgas a una joven de 18: "Puedo tocar el culo a quien quiera"

Detenido un hombre de 48 años en Salsipuedes por tocar las nalgas a una joven de 18: "Puedo tocar el culo a quien quiera"

Nunca se ganó tanto en una derrota: así ha sido la Final a 4 con la que el Alimerka Oviedo Baloncesto despidió una temporada para la historia

Nunca se ganó tanto en una derrota: así ha sido la Final a 4 con la que el Alimerka Oviedo Baloncesto despidió una temporada para la historia

Narcenatur se clausura con éxito de visitantes

Mesas de diálogo con los vecinos afectados y coloquios con expertos externos: Langreo iniciará en una semana la negociación del plan urbanístico de El Puente

Mesas de diálogo con los vecinos afectados y coloquios con expertos externos: Langreo iniciará en una semana la negociación del plan urbanístico de El Puente

La cubierta retráctil en la plaza de toros «daría muchos problemas»: así será el futuro coso taurino

La cubierta retráctil en la plaza de toros «daría muchos problemas»: así será el futuro coso taurino

Corpus Christi.

Corpus Christi.

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

EN IMÁGENES: Así despidió la afición a un heroico Alimerka Oviedo Baloncesto tras caer con Estudiantes en la pelea por la ACB

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sábanas de verano más barato del mercado: por solo 4,49 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de sábanas de verano más barato del mercado: por solo 4,49 euros
Tracking Pixel Contents