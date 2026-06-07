Fenómeno sísmico
Tres terremotos de hasta 5,2 grados sacuden la isla griega de Eubea y causan daños en viviendas
EFE
Tres terremotos consecutivos, el mayor de magnitud 5,2 sacudieron este domingo la isla griega de Eubea, al noreste de Atenas, causando daños en al menos 25 viviendas y en algunas carreteras, aunque sin heridos, informaron las autoridades locales.
Las sacudidas se produjeron alrededor de las 13.00 horas (10.00 GMT) y se sintieron con fuerza tanto en Eubea como en la capital, Atenas, situada a unos 60 kilómetros, así como otras zonas de Grecia central.
Según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, se registraron tres terremotos consecutivos, de magnitudes 4,8, 4,3 y 5,2, este último el más fuerte, con epicentro a unos 2 kilómetros al sureste de la localidad de Prokopi, y a escasa profundidad, lo que hizo que se sintiera en un espacio muy amplio.
Daños en viviendas
La televisión pública ERT informó de que al menos 15 viviendas sufrieron desperfectos en Prokopi y unas 10 en Dafnusa, donde algunas construcciones presentaron grandes grietas tras los temblores.
Los terremotos provocaron escenas de pánico y vídeos difundidos por medios griegos muestran cómo clientes abandonaban precipitadamente tiendas y cafeterías mientras caían objetos de estanterías y mostradores.
También se produjeron deslizamientos de tierras y desprendimientos que afectaron a las carreteras de la isla, aunque las autoridades indicaron que no ocasionaron problemas graves para la circulación. Equipos especializados iniciarán el lunes las inspecciones para clasificar los daños en los edificios afectados y evaluar posibles indemnizaciones.
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
- Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
- Dos heridos en un accidente en un accidente de tráfico en una de las calles con más tráfico de Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra