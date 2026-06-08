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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán lanza varios proyectiles sobre territorio de Israel

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles, en una aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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