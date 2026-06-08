El ministro de Justicia de Francia admite "errores extremadamente graves" tras el asesinato de una niña de 11 años y ordena revisar 70.000 denuncias por violencia sexual infantil

El ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, ha reconocido este lunes "errores extremadamente graves" y una "disfunción" del sistema en la muerte de Lyhanna, una menor de 11 años asesinada presuntamente por un hombre que contaba con varias denuncias por pederastia, pero que jamás fue detenido ni interrogado por ello.

El caso de la pequeña ha generado una ola de indignación en el país, obligando a la clase política a mover ficha tras una cadena de fallos judiciales que supuestamente condujeron a la muerte de Lyhanna. Por ello, este lunes durante una rueda de prensa, Darmanin ha anunciado que se llevará a cabo una revisión con "prioridad absoluta" de 70.000 denuncias activas que afectan a casos de violencia y agresión sexual a menores. El Gobierno llamó a la movilización de los fiscales y se ha marcado un plazo hasta el 31 de julio para lanzar un comunicado de Estado sobre la evolución de estas denuncias.

Para el ministro, los errores sucedidos en este caso no están relacionados con la falta de medios en el sector judicial, a pesar de que los sindicatos insisten en que necesitan un refuerzo para abordar la ola de este tipo de denuncias. "No habrá ni una ley ni medios suplementarios", ha reiterado Darmanin, quien también ha descartado su dimisión después de que el sindicato de magistrados afirmase que "su responsabilidad política sigue siendo plena" en el caso de Lyhanna, algo que ha rechazado el ministro.

Una muerte evitable

Para muchos, el asesinato de la pequeña Lyhanna era una muerte evitable. En 2025, una madre ya denunció al supuesto asesino, Jérôme Barella, por la violación de su hija. Su caso no recibió ningún tipo de seguimiento policial a pesar de que el hombre de 40 años ya contaba a sus espaldas con nueve procesos judiciales por abuso de menores.

El primer procedimiento conocido en su contra data de diciembre de 2017. En aquel entonces, la madre de una estudiante de secundaria de 17 años, matriculada en el instituto donde Barella trabajaba como personal de mantenimiento, presentó una denuncia. Sin embargo, el caso fue archivado después de que la joven declararse que las relaciones eran consentidas.

Entre 2018 y 2021, Jérôme Barella trabajó en varios institutos del departamento de Gers, pero en 2020 fue objeto de un procedimiento disciplinario y despedido de uno de sus trabajos "tras una denuncia por comportamiento inapropiado hacia una alumna".

En enero de 2022, la fiscalía de Béthune abrió una nueva causa Barella después de recibir una denuncia por violar a una niña de 7 años en el domicilio del acusado. De nuevo, la denuncia quedó desestimada por "falta de pruebas". Tras la muerte de Lyhanna, la fiscalía de Auch anunció que se "reexaminará el caso".

Indignación de las asociaciones

El historial delictivo ha indignado a las diferentes asociaciones que luchan contra la violencia sexual en la infancia. No entienden cómo a pesar de los antecedentes registrados, la Administración no fue capaz de realizar un seguimiento, un señalamiento o simplemente interrogar al sospechoso.

"Las voces de las víctimas chocan con el funcionamiento del sistema judicial, pero no solo con eso: chocan con el funcionamiento de las instituciones sociales, educativas y sanitarias. La negación es evidente en el funcionamiento de todas las instituciones, pero dado que afecta principalmente a delitos graves, se manifiesta ante todo en el funcionamiento de la policía y del sistema judicial", ha afirmado en una entrevista para France Inter Édouard Durante, magistrado y antiguo presidente de la asociación Ciivise.

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Mientras Francia busca responsables a este error mortal, la familia de Lyhanna espera los resultados de la autopsia complementaria para determinar la causa de la muerte de la pequeña. El equipo forense ordenó unas pruebas adicionales ante la falta de signos claros. Se espera que los resultados se conozcan las próxima semana.