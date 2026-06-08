Restricción digital
"Respeta a tu hijo": Suecia pide a los padres no usar el móvil en presencia de los niños
La Agencia de Salud Pública del país escandinavo emite una guía sobre "buenos hábitos" digitales en la que insta a los adultos a crear zonas libres de pantallas dentro de casa y dejar de compartir fotos de sus hijos en redes sociales
No utilices el móvil cuando estés con tu hijo. Esta es la principal advertencia lanzada por la agencia de salud pública de Suecia, cuya nueva guía de "buenos hábitos" digitales insta a padres y madres a "guardar el teléfono" en presencia de niños y niñas, así como a establecer zonas de la casa libres de pantallas.
El pasado 1 de junio, la agencia publicó una serie de directrices para que las familias eduquen a los más pequeños sin que la presencia de dispositivos conectados a Internet como los smartphones dañen su salud. Para ello, es fundamental que los padres "creen buenos hábitos de uso de pantallas para sí mismos", pues, como un espejo, los hijos suelen mimetizar y reproducir el comportamiento que ven en sus progenitores.
La investigación, encargada por el Gobierno sueco, revela que el protagonismo de los móviles en el hogar puede afectar negativamente la interacción de los padres con sus hijos. "Guarda el teléfono cuando estés con tu hijo. Úsalo solo si es necesario o cuando lo uséis juntos", sugiere la agencia.
"Los niños no solo se ven influidos por lo que dicen los adultos, sino también por lo que hacen. Por eso, pequeños cambios en la vida cotidiana pueden marcar la diferencia tanto en la interacción aquí y ahora como en los propios hábitos del niño a lo largo del tiempo", explica Helena Frielingsdorf, psiquiatra e investigadora de la Agencia de Salud Pública, en un comunicado de prensa.
Zonas libres de pantallas
El organismo sueco de salud pública también recomienda crear "zonas libres de pantallas" en áreas de casa como el comedor o el dormitorio. Varios estudios han señalado que el uso del móvil en la cama es contraproducente para el sueño, vital para la salud, especialmente de los más pequeños.
El informe insta a los padres a limitar la información que comparten de sus hijos en redes sociales. Y es que hasta un 89% de las familias lo hace al menos una vez al mes, según un antiguo informe de EU Kids Online. "Protege y respeta a tu hijo en Internet. Piénsalo bien antes de publicar fotos o vídeos", recalca la agencia sueca.
El Gobierno español anunció el pasado verano su intención de regular el sharenting, la sobreexposición que algunos padres hacen de sus hijos en el mundo digital, una práctica habitual que entraña todo tipo de riesgos y que, según algunos estudios, puede suponer "negligencia, maltrato y abuso".
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