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Victoria aplastante

El proeuropeo primer ministro de Armenia gana las elecciones y revalida su mayoría parlamentaria

Nikol Pashinyán, quien en los últimos años ha alejado al pequeño país caucásico de Rusia, ha cosechado cerca del 50% de los votos en los comicios de este domingo

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyán, durante una rueda de prensa este lunes.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyán, durante una rueda de prensa este lunes. / KAREN MINASYAN / AFP

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Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

El proeuropeo primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyán, ha revalidado este domingo su mayoría absoluta parlamentaria en la pequeña nación caucásica, derrotada hace tres años en la guerra del Karabaj contra su vecino y rival histórico, Azerbaiyán.

Pashinyán ascendió al poder en 2018, después de una revolución de terciopelo que acabó con el liderazgo cleptocrático y corrupto que había gobernado el país desde la caída de la Unión Soviética hasta entonces. Esas élites, multimillonarias y cercanas a Rusia, son las que de hecho conforman la oposición —actualmente dividida y con un débil aunque creciente apoyo popular— al primer ministro armenio, que desde la derrota frente a Azerbaiyán ha buscado acercarse claramente a la Unión Europea (UE) y recuperar lazos con Turquía y Bakú.

Pashinyán, de hecho, habló por primera vez en campaña de su objetivo de que Armenia se sume a la UE. Su Gobierno ya ratificó hace dos años el Estatuto de Roma. Esto significaría que si el presidente ruso, Vladímir Putin, pisase territorio armenio, entonces la policía armenia debería arrestarlo y mandarle en dirección a la Corte Penal Internacional (CPI), por acusaciones de crímenes de guerra en la guerra de Ucrania.

Contrato Civil, partido del primer ministro armenio, ha cosechado el 49,81% de los votos en las elecciones de este domingo, lo que le permite revalidar —aunque a la baja—, la mayoría absoluta conseguida en los comicios de 2021. La segunda formación, liderada por el multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetyán, apenas ha conseguido el 23% de los sufragios.

"Armenia puede contar con nosotros"

"El espíritu de la Revolución de Terciopelo que lideraste en 2018 está vivo y saludable. Valoramos profundamente nuestra relación con la democrática Armenia, que está acercándose cada vez más a Europa. Armenia puede contar con nosotros", ha declarado en redes sociales este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen.

En las últimas semanas, Rusia arrancó una campaña de desinformación brutal en el pequeño país caucásico, y varios oficiales y portavoces del Kremlin aseguraron en múltiples ocasiones que Pashinyán y su Gobierno se han "desenmascarado como socios desleales". Comentaristas cercanos al Ejecutivo de Putin han amagado incluso con una "operación especial" como la que lanzó Rusia contra Ucrania en febrero de 2022.

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"La gente ha demostrado claramente que desean que el sistema oligárquico y criminal que representan los partidos de oposición deben ser erradicados. Esta será una de las agendas más importantes del Gobierno y nuestra nueva mayoría", ha declarado Pashinyán este lunes.

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