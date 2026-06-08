Guerra en Oriente Próximo
Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar "inmediatamente"
Teherán lanzó el domingo varias oleadas de misiles como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes. "Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente", indicó Trump en su perfil de Truth Social.
Una hora después, el presidente estadounidense colgó un nuevo mensaje en su red social en el que aseguró que "las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato". "Las negociaciones finales de 'Paz' están en tramite, al menos que la ignorancia o la estupidez se metan de por medio", señaló Rump, quien añadió que el bloqueo se mantiene con todas sus fuerzas hasta que se alcance un "Acuerdo Final".
Irán lanzó en la noche del domingo varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán. Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim. Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.
Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.
Todo esto ocurrió a pesar de que Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que Netanyahu "no tiene más opción" que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán. "Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones", expresó Trump.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Un segundo hotel 'Gran Lujo' para Asturias: el nuevo proyecto del empresario asturmexicano que creó Pueblo Astur
- Detenida una concejala de IU de Grado por enfrentarse a la Policía Local de Oviedo tras recibir un bofetón de su pareja: '¡Machirulos, payasos, chulos de mierda
- El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa León XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Buscan por tierra y aire a un hombre de 81 años desaparecido en Piedras Blancas
- Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla