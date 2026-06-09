Trato vejatorio
El ministro ultra israelí Ben Gvir llama a Italia "el país de las chanclas" tras saber que Roma le investiga en el caso de la Flotilla por presuntas torturas y secuestro
"Sus palabras demuestran cuál es su nivel político y moral", replica el Gobierno italiano
La Fiscalía de la República de Italia ha inscrito en el registro de investigados al ministro de Seguridad nacional israelí, Itamar Ben Gvir, por sus declaraciones y comportamiento en el puerto de Ashdod, donde en mayo se burló de los activistas de la Flotilla Global Sumud mientras estaban arrodillados y con las manos atadas a la espalda. En el marco de la misma causa, la justicia italiana investiga también a las autoridades israelíes involucradas en el abordaje a los activistas —entre ellos varios italianos—, con cargos que incluyen presuntos delitos de tortura y secuestro.
Tras conocerse la información, la reacción del ministro en la red social X ha sido, cuanto menos, descompuesta. "El país de la bota se ha convertido en el país de las chanclas", ha escrito. "Israel no es un saco de boxeo para una pandilla de mentirosos que apoyan el terrorismo y fabrican calumnias contra nuestros combatientes. No me dejaré amedrentar por esta ni por ninguna otra investigación y seguiré estando orgullosamente al lado de nuestros combatientes", ha añadido.
La respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni no ha sido tampoco precisamente cordial. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha reprobado el lenguaje de Ben Gvir y ha recordado que Italia ha propuesto sancionarle a nivel europeo. "No tengo palabras para comentar lo que dijo sobre Italia al enterarse de que estaba siendo investigado. Son palabras inaceptables que no son dignas de un ministro", ha declarado Tajani. "Las palabras de Ben Gvir demuestran cuál es el nivel político y moral de este señor. Muchos países han acogido favorablemente nuestra propuesta de sancionarle, a partir de Francia", ha insistido.
Líbano
Tajani ha aprovechado la ocasión para expresar su preocupación por la escalada israelí en el Líbano. "El Líbano es un frente cada vez más crítico. Los últimos desarrollos son muy preocupantes. Las operaciones militares israelíes en el sur del país aumentan el riesgo de escalada y alejan cualquier perspectiva de estabilidad. Sobre todo, provocan nuevos sufrimientos entre la población civil, con un número creciente de víctimas y desplazados", ha afirmado.
Por su parte, portavoces de la Flotilla han celebrado la noticia, pero con matices. "Estamos satisfechos de que el ministro de Seguridad nacional israelí, Itamar Ben Gvir, haya sido inscrito en el registro de investigados. Es absolutamente legítimo que haya una investigación contra él por ese vídeo, por ese comportamiento hacia los activistas, pero no debemos olvidar que Ben Gvir es un ministro del Gobierno Netanyahu y representa un sistema sionista de ese Gobierno", ha declarado la portavoz italiana de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia.
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