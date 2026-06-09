Polémica
"Estamos molestos": la selección de fútbol de Irán denuncia "discriminación" de EEUU antes del Mundial
El equipo iraní se instala en México debido a las restricciones migratorias impuestas por la administración Trump, pero juegan los tres partidos de la fase de grupos en EEUU
Redacción
La selección de fútbol de Irán aterrizó el domingo en Tijuana, México, a falta de tan solo cuatro días para que arranque el Mundial.
Aunque el combinado iraní disputa todos sus partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, las restricciones migratorias impuestas por la administración presidencial de Donald Trump han vetado la entrada al país de algunos miembros del equipo.
"Deberíamos haber llegado la semana pasada, porque una diferencia horaria de doce horas requiere dos semanas de adaptación", denunció el seleccionador iraní Amir Ghalenoei, en su llegada a Tijuana, cerca de la frontera estadounidense. "Por lo general, en estos torneos, antes que los aspectos técnicos, hay que respetar las consideraciones éticas y humanas, lo cual, en mi opinión, no fue el caso en nuestro caso".
La selección de Irán se establecerá en México, si bien los tres partidos de la primera fase del torneo los disputará en Los Ángeles y en Seattle. El primero será el martes 16 contra Nueva Zelanda.
El equipo ha denunciado el mal trato recibido por parte de EEUU. "Estamos molestos por este comportamiento. Sin duda, nunca había ocurrido antes", ha lamentado Ghalenoei. "En el último año, hemos sufrido dos guerras impuestas en nuestro país". Hajsafi afirmó que «el equipo está preparado al 100%", ha añadido el capitán del equipo, Ehsan Hajsafi. La embajada iraní lo ha tachado de "trato deliberado y discriminatorio contra la selección nacional de fútbol de Irán".
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