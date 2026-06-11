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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"
Teherán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Mueren tres marineros indios en un ataque de EEUU
El Gobierno de la India confirmó este jueves la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de EE.UU. contra el petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán. "Es profundamente triste conocer el trágico incidente a bordo del MT Settebello. Tres marineros indios inicialmente reportados como desaparecidos han sido ahora confirmados como muertos después de que los cuerpos fueran localizados e identificados", publicó en X el ministro indio de Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal.
El Ejército iraní anuncia que cierra el estrecho de Ormuz "por completo"
El Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar este disputado punto, clave para el comercio global de crudo. (Seguir leyendo)
EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"
El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones. (Seguir leyendo)
Argelia condena los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin
El Gobierno de Argelia expresó este miércoles su "enérgica" condena a los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin, y manifestó su rechazo "categórico" a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de estas naciones "hermanas".
El Ministerio de Exteriores de Argelia rechazó, en un comunicado, "la política de escalada en la región", que -sostuvo- "amenaza la paz" y "la seguridad internacionales", y llamó al respeto del principio de soberanía estatal e integridad territorial.
Irán denuncia un ataque de EEUU contra embalses que suministran agua a más de 20.000 personas
Las autoridades iraníes han denunciado este miércoles ataques de Estados Unidos contra instalaciones "civiles" que abastecen de agua a más de 20.000 personas en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán y en el litoral norte del estrecho de Ormuz, y han reclamado que la Administración Trump rinda cuentas por lo que han calificado de "crimen de guerra" y violación grave de los Derechos Humanos.
"Como parte de su agresión contra Irán, el Ejército estadounidense ha atacado deliberadamente infraestructuras civiles vitales de abastecimiento de agua en Sirik, Hormozgán, destruyendo dos embalses con una capacidad conjunta de 2.500 metros cúbicos", ha señalado en sus redes sociales el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.
El Congreso pide "todo tipo de acciones" para revertir asentamientos judíos en Cisjordania
El Congreso, con los votos a favor del PSOE y parte de sus socios parlamentarios, ha aprobado este miércoles reclamar a la UE que siga promoviendo "todo tipo de acciones" y sanciones para impedir nuevos asentamientos judíos en Cisjordania y que inste a Israel a parar "por completo" las políticas de colonización.
Se trata de una proposición no de ley de los socialistas en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, que no ha logrado el apoyo de PP y Vox al tildarla de propaganda y uso partidista del derecho internacional por no recoger cuestiones como el terrorismo de grupos como Hamás contra Israel.
Netanyahu insta a Líbano a unirse a Israel contra Hezbolá
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos libaneses para que se "unan" a Israel y en contra del partido-milicia chií Hezbolá, asegurando que es con el grupo con quien está "en guerra" y no contra el país, donde ya han muerto más de 3.600 personas a causa de los bombardeos perpetrados por las fuerzas israelíes.
"Tengo un mensaje para vosotros, pueblo de Líbano. Israel no está en guerra con vosotros. Estamos en guerra con Hezbolá, que ha tomado vuestro país como rehén, que cumple las órdenes de Irán y que utiliza vuestro territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel", ha señalado en un discurso en inglés y difundido en sus redes sociales.
Trump asegura que EEUU ha transportado petróleo por Ormuz sin que Irán lo supiera
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y a pesar del bloqueo, lo que, según dijo, ha contribuido a contener la inflación.
"¿Sabes quién no lo sabe? Irán, hasta ahora mismo. La otra noche sacamos 22 barcos, tarde en la noche y sin luces, porque no tienen radar, porque lo hicimos añicos", explicó a la prensa en el Despacho Oval.
Francia busca reimpulsar la solución de los dos Estados, opacada por el conflicto de Irán
Francia buscará dar un nuevo impulso a la solución de los dos Estados, que ha perdido vigor porque la atención de la comunidad internacional está centrada en Irán, con una conferencia organizada el viernes en París que protagonizarán representantes de la sociedades civiles de Israel y Palestina.
El encuentro, al que están invitados representantes de numerosos países -como Reino Unido, España, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Canadá o Bélgica- y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas, se celebrará en la antesala de la reunión del G7 que tendrá lugar la próxima semana en Evian, bajo presidencia francesa.
Trump asegura que EEUU atacará este jueves nuevamente "con dureza" a Irán
El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país atacará hoy nuevamente "con dureza" a Irán después de los bombardeos que efectuó en la víspera en represalia por el derribo de un helicóptero y de que Teherán asegurara que revisará la continuación de las negociaciones.
"Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo", aseguró Trump a los medios durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca en un momento marcado por la especulaciones sobre una posible ruptura de las conversaciones entre EE.UU. e Irán para poner fin al conflicto.
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