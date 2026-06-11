Guerra en Oriente Próximo
EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán
El Comando Central de Estados Unidos, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán"
EFE
El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.
"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)", expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.
El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán".
Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.
El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con "dureza" a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.
Esta pasada noche ha sido la de mayores términos de ataques desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, pues fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.
Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.
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