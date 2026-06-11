Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Próximo

EEUU lanza nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán

El Comando Central de Estados Unidos, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán"

Un avión de combate F-16 despega durante unas maniobras.

Un avión de combate F-16 despega durante unas maniobras. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Miami

El Ejército estadounidense lanzó este miércoles nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" del país persa, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) tras varias jornadas de renovadas agresiones.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia hoy a las 5:15 p.m. ET (21:15 GMT) contra múltiples objetivos en Irán bajo la orden del comandante en jefe (el presidente Donald Trump)", expuso el organismo, con sede en Florida, en un mensaje en X.

El Centcom, que no aclaró la duración de las agresiones, ni los objetivos, sostuvo que los "bombardeos son en respuesta a las agresiones injustificadas y continuas de Irán".

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente Trump había avisado más temprano que atacarían con "dureza" a Irán durante un acto en la Casa Blanca, aunque el fin de semana había insistido en que estaba cerca un acuerdo con Teherán para acabar con la guerra pese al intercambio de ataques entre el país persa e Israel.

Esta pasada noche ha sido la de mayores términos de ataques desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, pues fuerzas estadounidenses atacaron varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Noticias relacionadas

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  3. Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil
  5. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  6. Grave accidente laboral en la plaza Mayor de Gijón: trasladan al Hospital de Cabueñes a un joven operario sobre el que cayó una caja fuerte
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros

Miguel Gómez: “Ver a una persona subir 15 metros en 5 segundos es difícil de imaginar hasta que lo ves con tus propios ojos”

Miguel Gómez: “Ver a una persona subir 15 metros en 5 segundos es difícil de imaginar hasta que lo ves con tus propios ojos”

Avilés bendice la nueva imagen de su ría

Respeturismo: Casa Pedro Los Oscos

Asturias supera a Suecia en educación

La semana en que volvió la esperanza

¿Y a ti qué te ha dicho el papa?

Sociología del aplauso interminable

Aislar a Leire Díez

Tracking Pixel Contents