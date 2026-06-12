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Alianza transatlántica

EEUU podría retirar un tercio de los aviones de combate que proporcionan a la OTAN para Europa

El jefe del Mando Europeo del Pentágono afirma que "ha habido una codependencia poco saludable de las fuerzas estadounidenses en el Modelo de Fuerzas de la OTAN"

Donald Trump, presidente de EEUU.

Donald Trump, presidente de EEUU. / Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

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Irene Benedicto

Irene Benedicto

Barcelona

Estados Unidos planea reducir de forma notable los aviones y buques que pone a disposición de la OTAN en Europa, según dos altos funcionarios europeos citados por The New York Times. La decisión, comunicada a los aliados en un documento escrito, acelera el repliegue de la protección militar que Washington ha ofrecido al continente durante ocho décadas.

El ajuste limitaría la capacidad de la Alianza para lanzar ataques de largo alcance, vigilar submarinos rusos y sostener operaciones aéreas complejas. El calendario no se ha hecho público, pero entraría en vigor muy pronto, antes de lo que esperaban varios gobiernos europeos.

El documento prevé rebajar de unos 150 a 100 los cazas F-16 y F-15E disponibles para Europa, reducir los aviones de reconocimiento marítimo de 26 a 15 y retirar los ocho aviones cisterna. También contempla reasignar un submarino capaz de lanzar misiles, un portaaviones con buques de apoyo y decenas de aviones, y uno de los dos grupos de bombarderos vinculados a la defensa europea.

Un repliegue con mensaje político

El Pentágono no confirmó las cifras, pero el documento ofrece la imagen más clara hasta ahora del giro de la Administración Trump respecto a la OTAN. La reducción afectaría a capacidades clave para la disuasión frente a Rusia, como la vigilancia de submarinos y los ataques de largo alcance.

Trump lleva años reclamando que Europa asuma más responsabilidades en defensa. El plan de junio supone una reducción amplia del apoyo militar estadounidense a la Alianza, aunque su impacto se verá parcialmente compensado por la presencia militar que EE.UU. mantendrá en Europa y por los programas de rearme ya en marcha.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto a un caza F-35 y su piloto en Dayton (EEUU).

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, junto a un caza F-35 y su piloto en Dayton (EEUU). / NATO Archives

El foco se desplaza al Indo-Pacífico

Altos cargos militares estadounidenses defienden el cambio de foco por la necesidad de reforzar la seguridad en el Indo-Pacífico. El jefe del Mando Europeo del Pentágono, general Alexus G. Grynkewich, máximo comandante militar de la OTAN, dijo: "Ha habido una codependencia poco saludable de las fuerzas estadounidenses en el Modelo de Fuerzas de la OTAN".

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"El presidente Trump, el secretario Hegseth y otros han dejado claro que esto debe cambiar, y cambiará. La posible realidad de conflictos simultáneos en múltiples teatros lo exige". Para Europa, el mensaje es claro: la defensa del continente dependerá cada vez más de sus propias capacidades.

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