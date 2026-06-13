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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Pakistán confirma la existencia de un "texto definitivo y consensuado de acuerdo de paz" entre Irán y EEUU

El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las negociaciones entre EEUU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen en el aire en medio de mensajes contradictorios de ambos lados.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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