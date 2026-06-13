Ucrania pone en marcha una gran reforma militar: subida notable de los salarios, contratos de duración limitada y reclutamiento de extranjeros

Ucrania está poniendo en marcha la mayor transformación de su Ejército desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Rusia, con planes para aumentar considerablemente los salarios, introducir contratos de servicio militar de duración determinada y cubrir hasta el 50% de los puestos de infantería y asalto con extranjeros.

Las medidas, anunciadas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tienen como objetivo convertir los salarios de la infantería en "los más altos del mundo". El salario medio de la infantería en primera línea aumentará hasta unos 7.000 dólares al mes (6.000 euros), con un máximo de hasta 10.000 dólares (8.640 euros), en comparación con los actuales 2.500 a 3.000 dólares (2.160 a 2.600 euros) para quienes ocupan puestos de vanguardia. El aumento está pensado para hacer mucho más atractivos a los reclutas los puestos de mayor riesgo.

Los incentivos económicos son sólo una parte de un paquete más amplio elaborado por Mijailo Fedorov, el antiguo jefe del Ministerio de Transformación Digital de Ucrania que fue nombrado ministro de Defensa hace cinco meses.

Hacia un sistema más justo

"Obligar a Rusia a la paz" no sólo es una cuestión de armas y tecnología, afirmó Fedorov al anunciar las primeras medidas, que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el viernes. "Se necesita un nuevo sistema de servicio militar, basado en el respeto a la persona, la justicia y unas normas claras", subrayó, y señaló que se espera que las medidas consoliden la tendencia favorable para Ucrania en el campo de batalla.

En concreto, la reforma responde a una demanda de hace tiempo de los soldados y sus familias en favor de una mayor previsibilidad con la introducción de contratos de duración determinada que garantizan un descanso tras su finalización, en sustitución del actual servicio de facto indefinido. Los contratos tendrán una duración de entre 6 y 24 meses, mientras que el periodo de exención del servicio militar será de a partir de 6 meses y dependerá de la duración y los riesgos del servicio.

Los soldados con más antigüedad podrán empezar a "abandonar gradualmente" las filas a finales de año, mientras que otros tendrán descansos significativamente más largos entre contratos.

Fedorov también anunció la puesta en marcha de un sistema digitalizado de control de misiones para garantizar una distribución justa de las tareas y una mayor transparencia en la remuneración.

Más soldados extranjeros

Tras más de cuatro años de intensos combates y movilización a gran escala, Ucrania tiene previsto cubrir entre el 30% y el 50% de sus necesidades de tropas de infantería y asalto mediante el reclutamiento internacional, afirmó Fedorov.

Miles de combatientes extranjeros ya prestan servicio en el Ejército ucraniano, con los contingentes más numerosos procedentes de Colombia y otros países latinoamericanos. Hasta ahora, el reclutamiento ha sido gestionado en gran medida por unidades individuales.

"Hay ciertas unidades en las que entre el 60% y el 80% del personal son voluntarios extranjeros. Su contribución es difícil de sobrestimar", declaró a EFE Dmitro "Domovik", comandante de una compañía de drones del 413º Regimiento "Raid".

La reforma creará nuevos mecanismos para ampliar la participación extranjera. "He dado instrucciones para que se abran significativamente más oportunidades a los voluntarios extranjeros que deseen alistarse en el Ejército ucraniano", declaró Zelenski.

El presidente ucraniano aseguró que el país cuenta con los fondos necesarios para llevar a cabo la reforma, aunque no dio más detalles.

Posibles críticas

La reforma se considera esencial para la capacidad de Ucrania de mantener su defensa a largo plazo. Aunque sus elementos principales se vienen anticipando desde hace un tiempo, su implementación exitosa será clave para superar el escepticismo entre los soldados que llevan luchando desde los primeros días de la guerra.

El fuerte aumento salarial para la infantería también podría generar descontento entre los soldados en la retaguardia, cuyos salarios crecerán de forma más modesta, advirtió en sus redes sociales Yarina Chornoguz, voluntaria que se alistó en el Ejército ya en 2020. El salario base para la mayoría de los puestos de retaguardia aumentará de un equivalente de unos 400 a 600 euros al mes.

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Los cambios, que se espera que entren en vigor este mes, no pondrán fin a la movilización obligatoria, que está previsto que continúe mientras duren las hostilidades activas.