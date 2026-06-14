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La cumbre empieza mañana

Vandalismo y enfrentamientos con la policía en una protesta contra el G7 en Ginebra

Las fuerzas del orden han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos

Una imagen de los disturbios en Ginebra.

Una imagen de los disturbios en Ginebra. / JEAN-CHRISTOPHE BOTT / EFE

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EFE

Ginebra

Miles de personas participan en Ginebra en una manifestación contra el G7, que se celebra en la vecina localidad francesa de Évian, en la que se han producido diversos enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo.

La ruta que debe tomar la manifestación, la única autorizada por las autoridades contra la reunión de líderes, está fuertemente resguardada por las fuerzas del orden, que han lanzado gases lacrimógenas contra grupos violentos.

GENEVA (Switzerland), 14/06/2026.- Trash set on fire on a street during a demonstration against the G7 summit in Geneva, Switzerland, 14 June 2026. Protests opposing the G7 summit, which is scheduled to take place from 15 to 17 June 2026 in Evian, France, are centered this weekend in nearby Geneva. Activists have chosen Geneva for its accessibility compared to the high-security perimeter surrounding Evian. (Protestas, Francia, Suiza, Ginebra) EFE/EPA/CYRIL ZINGARO

Destrozos tras las protestas contra en G7 en Ginebra. / EFE

La primera parte de la marcha corresponde a una manifestación feminista por el día de la mujer, que ha coincidido con la protesta contra los líderes que se reúnen a partir de mañana en Évian, a menos de 60 km de Ginebra.

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Cientos de personas, en su mayoría, hombres y jóvenes, ocultan sus rostros con mascarillas y pañuelos. Un grupo se distanció del grueso de la manifestación para hacerse con piedras y lanzarlas a los policías, según constató EFE.

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