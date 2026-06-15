Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump precisa que la reapertura del estrecho de Ormuz llegará tras la firma del acuerdo este viernes

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

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