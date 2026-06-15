Israel anuncia que seguirá ocupando y demoliendo casas en el sur de Líbano pese al acuerdo de paz EEUU-Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Las tropas israelíes "permanecerán en las zonas de seguridad del Líbano, Siria y Gaza de forma indefinida para defender la frontera y los asentamientos israelíes desde allí contra elementos yihadistas. La zona será desalojada de residentes locales y toda la infraestructura terrorista, tanto superficial como subterránea (...) será destruida", afirmó el ministro en un comunicado recogido por medios israelíes.

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Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha pedido que Israel detenga todos los ataques contra Líbano, en conversaciones con sus homólogos de Irak, Turquía y Egipto. "Los ataques israelíes contra el Líbano deben cesar por completo y Estados Unidos tiene la responsabilidad de implementar el acuerdo marco para poner fin a la guerra", ha anunciado Araqchi en su cuenta de Telegram.