Reunión del G7
Trump insta a Rusia a "alcanzar un acuerdo" con Ucrania
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado este martes que Rusia "debería alcanzar un acuerdo" con Ucrania para poner fin a más de 4 años de guerra en el país eslavo. Trump ha mantenido este martes una reunión "muy buena" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la cumbre del G7, que se celebra hasta mañana en Évian. "Rusia ha perdido a muchísimas personas, al igual que Ucrania", ha añadido el jefe de la Casa Blanca.
Trump, quien dejó hace unos meses de lado sus esfuerzos de mediación entre ambos países ante los magros resultados obtenidos y tras iniciar junto a Israel la guerra contra Irán, el pasado 28 de febrero, ha lamentado la "gran antipatía entre" Zelenski y su homólogo ruso, Vladímir Putin, algo que, a su juicio, dificulta las negociaciones de un conflicto que "era el más fácil de resolver".
Zelenski ha participado en la segunda jornada de cumbre del G7, a los pies de los Alpes franceses. Según Trump, ambos mandatarios tendrán otra reunión este martes.
El presidente ucraniano ha sido recibido por Macron a su llegada a los jardines del hotel Royal, a orillas del lago Lemán, donde se celebra la cumbre.
Uno de los objetivos del encuentro es abordar cómo relanzar las negociaciones con Putin. La víspera, Zelenski pidió a los líderes del G7 más apoyo a la defensa antiaérea de Ucrania.
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