Jaume Duch: “El Mediterráneo es un espacio cada vez más complejo, pero que nos ofrece cada vez más oportunidades”

"El sur del Mediterráneo no es el patio trasero de Europa". Con esta idea, el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado la relevancia estratégica de una región cuya creciente complejidad, ha señalado, va de la mano de nuevas oportunidades. Sin embargo, el renovado interés de la Unión Europea por el Mediterráneo, con el 'Pacto por el Mediterráneo', llega tarde y es recibido, cuando menos, con cautela. Así lo han puesto de manifiesto Duch y Josep Borrell, exjefe de la diplomacia europea y actual presidente del CIDOB, durante una conversación moderada por Gemma Martínez, directora de El Periódico.

En el marco de la III Edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica con el apoyo de la Fundación "la Caixa", ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de trasladar a la realidad los compromisos recogidos en la propuesta de la Comisión Europea para los países vecinos del Mediterráneo.

Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña; Josep Borrell, ex Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y actual presidente del CIDOB; y Gemma Martínez, directora de El Periódico, en el III Foro Mediterráneo. / Maite Cruz

"Debe haber voluntad política y debe haber dinero, y por ahora el dinero no está", ha advertido Duch, quien a su vez ha reivindicado la contribución de instituciones y entidades catalanas en la elaboración del pacto. Pese a sus carencias, el conseller ha defendido una lectura positiva de la iniciativa. Borrell, en cambio, se ha mostrado más escéptico. "Más que un pacto, es una propuesta de la Comisión. No es un acuerdo entre el norte y el sur. En el mejor de los casos, es una declaración de intenciones de la Comisión Europea", ha criticado el ex jefe de la diplomacia comunitaria.

La conversación ha girado en torno al 'Pacto por el Mediterráneo', que la UE presentó en octubre de 2025, una hoja de ruta destinada a reforzar las relaciones con los países vecinos de la región, en un contexto geopolítico y económico cada vez más convulso. El pacto establece las bases de la cooperación entre la UE y los países del sur del Mediterráneo, desde el norte de África hasta Oriente Próximo, y se guía por tres grandes ejes. El primero de ellos contempla el impulso de la colaboración educativa, con iniciativas como la ampliación de los programas Erasmus y la creación de una Universidad del Mediterráneo. También el fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales y de innovación. Y, por último, el compromiso de abordar la migración irregular en los países de origen, una cuestión especialmente sensible para el bloque.

Crítica a la política migratoria

Tanto Borrell como Duch han aprovechado el debate para cuestionar el enfoque de las políticas europeas en materia migratoria. La conversación sobre el Pacto por el Mediterráneo ha derivado así hacia el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que ha entrado en vigor este mes y cuyo objetivo es reforzar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

"Tengo la impresión de que los europeos siguen mirando el Mediterráneo principalmente como una barrera frente a la inmigración", ha afirmado Borrell. A su juicio, la inmigración es la prioridad de la UE en las relaciones con los países del sur. "Lo que nos interesa no es tanto la democracia como la estabilidad, porque la inestabilidad abre la puerta a la inmigración irregular", ha explicado.

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"Se están estableciendo sistemas para trasladar fuera del territorio europeo a los migrantes que no pueden ser retornados a sus países de origen. Como no los queremos aquí, los enviamos a terceros países que, en muchos casos, no destacan precisamente por su respeto a los derechos humanos", ha denunciado Borrell. Por su parte, el conseller ha coincidido con el exjefe de la diplomacia europea en la valoración negativa de la política antiinmigración.

Reducir las desigualdades

En su intervención, Duch ha subrayado la brecha existente a un lado y al otro del Mediterráneo como una preocupación que también debe asumir la Unión Europea, y ha reclamado que Bruselas otorgue una mayor prioridad a la cooperación con sus vecinos del sur. El conseller ha ejemplificado esa división con la evolución de la democracia de la región, citando la el desenlace de las transiciones iniciadas tras la Primavera Árabe.

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"No existe en el mundo un río, un mar o un estrecho que separe dos realidades socioeconómicas tan distintas como las de las dos orillas del Mediterráneo", ha coincidido Borrell. El ex alto representante de la UE ha subrayado que la brecha de renta y la diferencia demográfica entre el norte y el sur de la región generan una poderosa fuerza de atracción. "La ribera norte del Mediterráneo actúa como un imán que atrae de forma natural a quienes viven al otro lado", ha señalado y ha incidido en que se deben abordar las causas profundas de las desigualdades y los conflictos en la región.