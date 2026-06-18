Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski se reúne hoy con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá este jueves en la sede de la OTAN con los 32 ministros de Defensa de la Alianza y participará en la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, según ha anunciado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El mandatario ucraniano estará presente en la reunión de la alianza copresidida por Alemania y Reino Unido y que aglutina a casi 60 países de todo el mundo, y que hoy tenía previsto debatir cómo incrementar la ayuda militar y política a Kiev.