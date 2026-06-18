Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Trump destina 2.600 millones de dólares para cancelar parques eólicos marinos en EE.UU.

La decisión ha generado críticas de grupos ambientalistas y de varios estados gobernados por demócratas, que sostienen que la Casa Blanca está frenando una industria clave para la transición energética

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio de Versalles (Francia)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Palacio de Versalles (Francia) / Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

La Administración del presidente Donald Trump ha comprometido cerca de 2.600 millones de dólares para cancelar proyectos de energía eólica marina adjudicados durante el Gobierno de Joe Biden, en una política que busca reorientar inversiones hacia el gas natural y otras fuentes energéticas respaldadas por la Casa Blanca.

El movimiento más reciente fue un acuerdo alcanzado con la empresa Invenergy, que aceptó devolver cuatro concesiones federales para parques eólicos marinos ubicados frente a las costas de Nueva York, California y Maine, todos ellos en etapas iniciales de desarrollo.

A cambio, el Gobierno reembolsará a la compañía 765 millones de dólares, una cantidad ligeramente inferior a la que Invenergy había pagado por los derechos de explotación durante la Administración Biden.

Los proyectos tenían pocas posibilidades de avanzar después de que Trump suspendiera los permisos federales para nuevas instalaciones eólicas marinas.

Según medios estadounidenses, Invenergy utilizará parte de los recursos obtenidos para impulsar proyectos de generación con gas natural en estados del Medio Oeste y para desarrollar iniciativas de energía geotérmica en el oeste del país, alineadas con las prioridades energéticas de la actual Administración.

El acuerdo se suma a otros alcanzados en los últimos meses con compañías del sector y eleva a unos 2.600 millones de dólares el monto destinado por el Gobierno para recomprar o cancelar concesiones vinculadas a la energía eólica marina, una de las principales apuestas energéticas del mandato de Biden.

Noticias relacionadas

La estrategia ha generado críticas de grupos ambientalistas y de varios estados gobernados por demócratas, que sostienen que la Casa Blanca está frenando una industria clave para la transición energética y cuestionan el uso de fondos públicos para desmantelar proyectos previamente autorizados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
  6. Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el alisador de pelo que de baja de 44 euros a solo 17: la favorita de las peluqueras
  8. Luto académico en Oviedo: fallece de manera repentina en plena calle Laura Barrientos, profesora de la Casa de las Lenguas

Una reforma en los bajos de la Casa Paquet permite poner en alquiler un nuevo espacio de oficina en el Muelle de Gijón

Una reforma en los bajos de la Casa Paquet permite poner en alquiler un nuevo espacio de oficina en el Muelle de Gijón

"Las Hojas del Foro" lanza su vigésima edición con creación artística vecinal: "Es un orgullo"

"Las Hojas del Foro" lanza su vigésima edición con creación artística vecinal: "Es un orgullo"

El baloncesto se asienta en apenas tres años en Llanera y ya suma 60 integrantes: "El proyecto ha tenido muy buena acogida"

El baloncesto se asienta en apenas tres años en Llanera y ya suma 60 integrantes: "El proyecto ha tenido muy buena acogida"

Asturias atraerá más población del resto de España que ninguna otra autonomía durante 15 años: las previsión demográfica (y no todo es crecimiento)

Asturias atraerá más población del resto de España que ninguna otra autonomía durante 15 años: las previsión demográfica (y no todo es crecimiento)

Tineo rompe la tendencia y gana población: el concejo suma 162 habitantes en un año

Tineo rompe la tendencia y gana población: el concejo suma 162 habitantes en un año
Tracking Pixel Contents