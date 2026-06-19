Fujimori acaricia la victoria electoral mientras que Sánchez se moviliza para desconocer los resultados

Keiko Fujimori acaricia su anhelado triunfo presidencial después de tres intentos fallidos. La candidata de Fuerza Popular le saca 42.836 votos de ventaja a Roberto Sánchez, el abanderado de la centroizquierda, con el 99.465 % del padrón electoral escrutado. La hija del exautócrata Alberto Fujimori todavía no puede cantar victoria porque Juntos por el Perú (JPP) ha invalidado 2.398 mesas de sufragio en Lima y Estados Unidos. La justicia electoral debe decidir este mismo viernes la pertinencia de esos reclamos en medio de una movilización de parte de los sectores que respaldan a Sánchez. El propio candidato se hará presente en la marcha "en defensa del voto popular". La comuna limeña ha tomado cartas en el asunto y decidió limitar el acceso de los vehículos a la zona de las protestas.´

Según el último cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtiene el 50,11% de las adhesiones, contra el 49,88. El voto en el exterior ha sido decisivo para torcer un resultado que parecía favorecer a Sánchez. La diferencia de 0,23 % favorable a Keiko, como la llaman sus seguidores, da cuenta de la extrema polarización que tiene lugar en Perú. Fujimori fue votada por 9.167.684 ciudadanos, mientras que ha Sánchez lo eligieron 9.124.848. Los peruanos volvieron a decantarse por el "mal menor". En el primer turno de abril, la abanderada de Fuerza Popular apenas había alcanzado el 17% de los sufragios, cuatro puntos más que su rival.

La posibilidad de que prosperen los reclamos de Juntos por el Perú ante los Jurados electorales especiales (JEE) es muy baja, según la prensa limeña. En total, el partido de Sánchez a presentado 32 recursos. De persistir las diferencias, debería realizarse un nuevo recuento en audiencia pública.

La experta en temas electorales Silvia Guevara estimó que la justicia electoral no le dará la razón a Juntos por el Perú. "Dudo mucho, porque se estaría generando una excepción a la misma resolución, que sería un precedente también para las regionales y municipales". A su criterio, las peticiones de JPP son "infundadas".

Sánchez cree lo contrario. "Nosotros exigimos respeto y transparencia", dijo al anunciar su presencia en las calles. "Llaman a marchas en ´defensa del voto`, pero en la práctica lo que llevan adelante son esfuerzos por dejar fuera del conteo los votos emitidos a favor de su contrincante en las urnas y de paso no les importa también eliminar los sufragios, minoritarios, de ciudadanos que se inclinaron por ellos", se quejó el diario El Comercio en su editorial de este viernes. "Tienen que saber que sus empeños están condenados al fracaso. Primero porque lo que están haciendo es antidemocrático, discriminatorio y vergonzoso. Así, ´invalidar` y ´excluir` darían la impresión de ser sus verbos favoritos, a consecuencia de su incapacidad de conjugar en primera persona el verbo ´ganar´".

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"Prudencia"

Fujimori trata de no intervenir en las controversias. De hecho, estuvo unos días en Estados Unidos junto a su hija mayor Kyara Villanella. En su lugar suele hablar el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. El dirigente dijo que continúan esperando "con prudencia" los resultados definitivos del segundo turno. El fujimorismo, dijo Galarreta, teme que la manifestación sea un "indicio" de que JPP no quiere "reconocer" su derrota. Algunos aliados de Sánchez han evitado sumarse de antemano a un eventual desconocimiento del veredicto electoral. Galarreta "saludó" a esos partidos que "más allá de nuestras diferencias y discrepancias, haya dicho que van a reconocer los resultados".