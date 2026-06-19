Unión Europea
Los líderes de la UE afrontan divididos la primera ronda de negociaciones del futuro presupuesto comunitario
Los Veintisiete no se ponen de acuerdo ni en cuánto dinero debe ser, ni cómo distribuirlo, ni cómo financiarlo
Los líderes de la Unión Europea han comenzado este viernes las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo sobre el futuro presupuesto del bloque que debe servir para financiar las políticas comunitarias, pero los Veintisiete están lejos de tener una posición común sobre el tamaño, la distribución y la financiación del mismo.
Sobre la mesa de los líderes este viernes estará la propuesta de la Comisión Europea, con los ajustes de la presidencia chipriota del Consejo: 2 billones de euros a distribuir entre políticas tradicionales como la agrícola o la de desarrollo regional, y nuevas como la industrial o de defensa. Para unos es demasiado, para otros no es suficiente.
"Inasequible", "desequilibrado" y con el "enfoque equivocado", así describió el ministro neerlandés de finanzas, Eelco Heinen, la propuesta de presupuesto comunitario. Una posición ampliamente compartida por países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia o Finlandia que piden recortes. Son los conocidos como 'frugales'.
"Tenemos que hablar del tamaño del presupuesto", ha dicho el canciller alemán, Friedrich Merz. "La propuesta actual es demasiado ambiciosa en términos abstractos; hay que presentar una nueva propuesta y, entonces, tendremos que debatir la estructura de ingresos y gastos", ha dicho el canciller.
Merz ha reiterado, además, su oposición a emitir deuda conjunta para financiar el presupuesto, como piden algunos países. "Solo podemos gastar el dinero que tenemos", ha dicho el alemán. "Más dinero no necesariamente implica una Europa más fuerte", ha añadido por su parte el canciller austríaco, Christian Stocker. Una de las grandes cuestiones a debate este viernes será precisamente las fuentes de financiación.
'Frugales' vs 'amigos de la cohesión'
"Si queremos construir una economía para la próxima década, no podemos hacerlo con el presupuesto de la década de 1990", ha dicho el primer ministro neerlandés, Rob Jette, a su llegada a la cumbre. Porque Países Bajos, como otros países del bloque, pide recortes, pero sobre todo, quiere ver esos recortes en políticas tradicionales del bloque como la de cohesión social. "Es fundamental que nos centremos en las prioridades de seguridad, mayor competitividad y que el presupuesto también se ajuste a esas modernizaciones", ha dicho el liberal.
Del otro lado están los conocidos como 'amigos de la cohesión', un grupo de países del sur, el este y del Báltico, que defienden que la financiación de nuevas prioridades no puede hacerse a expensas de las tradicionales. Es decir, que aumentar el gasto en defensa no debe hacerse a costa de la política agrícola común o de los fondos de cohesión social.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este jueves esta postura a su llegada a la cumbre. Mientras que los frugales piden recortes, para Sánchez la actual propuesta es de hecho "insuficiente". A ojos del presidente, hay una importante falta de ambición tanto en el ámbito tradicional como en el de la competitividad.
Presión electoral
El actual presupuesto comunitario, acordado en 2020 en plena pandemia, expira en 2027. Un nuevo presupuesto requiere una decisión unánime del Consejo Europeo sobre las cifras, todo un proceso legislativo para poner en marcha las leyes que gobiernan los distintos fondos, y el consentimiento del Parlamento Europeo.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha puesto como objetivo lograr un acuerdo para el nuevo ejercicio contable antes de que acabe el año. La línea oficial es que esto facilitará la transición. La realidad es que el año que viene habrá elecciones en varios de los grandes países del bloque, como España, Francia y Polonia, donde podría haber cambios de gobierno significativos que obstaculizaran las negociaciones.
"Me gustaría que tomáramos una decisión este año. Creo que es importante para la previsibilidad de todo el presupuesto de la Unión Europea", ha dicho Merz. Sin embargo, Sánchez ha reconocido que los líderes están "muy lejos de un acuerdo". Aunque a menudo, en la UE, cuando nadie parece contento con la propuesta, es cuando más cerca se está del consenso.
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