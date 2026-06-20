Trump critica a Meloni después de que ella negara que le "suplicó" tomarse una foto con él

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recrudeció este viernes sus críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, después de que la dirigente denunciara como un "invento" la afirmación del mandatario de que ella le había suplicado una fotografía durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. Al ser preguntado por NBC sobre la controversia, Trump no abordó la cuestión de la fotografía y aseguró que Meloni "era una gran admiradora".

"Pero no la quiero como admiradora porque ella no estuvo allí, junto con el grupo de la OTAN, en lo relacionado con el estrecho", añadió, en aparente referencia a sus demandas para que los aliados europeos se involucren más en los esfuerzos de Washington para garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. Meloni se declaró hoy "atónita" por las afirmaciones de Trump sobre un supuesto encuentro durante la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia.

"Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita", escribió la primera ministra italiana en sus redes sociales. "Ni yo ni Italia suplicamos nunca", agregó. La reacción de Meloni respondió a una entrevista telefónica concedida por Trump al canal italiano La 7, cuya transcripción fue difundida por el medio. Según esa versión, el presidente estadounidense aseguró que la dirigente italiana le había pedido insistentemente una fotografía durante el encuentro de líderes en Francia. "En la cumbre del G7, me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena", afirmó Trump, según la transcripción publicada por La 7.

El mandatario añadió: "¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! No sé qué decir. ¡Me rogó que me tomara una foto conmigo! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!". En un video difundido posteriormente, Meloni cuestionó el comportamiento de Trump hacia sus aliados. "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre", afirmó.

"Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente", añadió. Tras la polémica, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de la visita que tenía prevista a Estados Unidos el próximo domingo y lunes. "Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni ofenden a toda Italia", escribió Tajani en redes sociales. Durante la cumbre del G7, Meloni había restado importancia a las diferencias con Trump y aseguró que la relación entre ambos no había cambiado, atribuyendo sus desacuerdos al "carácter fuerte" de ambos líderes en la defensa de sus respectivos intereses nacionales.