Oriente Próximo
Irán interrumpe las negociaciones con Estados Unidos en Suiza tras las amenazas de Trump
La delegación iraní abandona las conversaciones con EEUU que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y deja la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí
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EFE
Teherán
Irán ha interrumpido este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.
“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones” reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).
De acuerdo con IRNA la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EEUU que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.
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