Starmer podría dimitir tan pronto como este lunes, según The Observer

El primer ministro británico, Keir Starmer, podría dimitir tan pronto como este lunes, al llegar a la conclusión de que su mandato ha llegado a su fin, después de que una mayoría de diputados laboristas expresaran su apoyo como sucesor a Andy Burnham, exalcalde de Mánchester, asegura este domingo el periódico dominical The Observer.

Starmer, que este fin de semana permanece en su residencia de campo de Chequers (a las afueras de Londres), evalúa su posición después de que Burnham entrase en el Parlamento como diputado tras ganar el jueves la elección parcial de Makerfield (en el noroeste de Inglaterra), paso necesario para un eventual desafío al liderazgo del primer ministro.

Según la información de The Observer, de la que se hacen eco otros medios, Starmer se prepara para establecer un calendario para su salida del Gobierno, al considerar que su posición es ya insostenible después de las conversaciones que ha mantenido en los últimos días con ministros, líderes sindicales, diputados y donantes de su formación.

La autoridad del primer ministro quedó dañada a raíz del varapalo electoral sufrido por los laboristas en los comicios locales ingleses y regionales en Escocia y Gales del pasado 6 de mayo.

La entrada de Burnham en el Parlamento sitúa al jefe del Gobierno y líder laborista en una situación difícil, ya que el antiguo alcalde ha indicado que tiene intención de desafiar el liderazgo de Starmer y forzar una contienda interna para sustituirle.

Según el dominical, un miembro laborista de la Cámara de los Lores, cercano al primer ministro, cuya identidad no menciona, insistió en que Starmer no "abandonaría" el Gobierno creando un vacío, sino que "organizaría una salida lenta y ordenada, por deber y dignidad".

"Creo que comprende la realidad. Quedarse ya no es posible detener el 'caos' (en el laborismo), así que solo queda una opción. Creo que ha llegado a verlo como la opción correcta para servir al país y al partido", agregó.

"Esto ya no es viable"

Otro alto cargo laborista afirmó que el primer ministro parecía ahora "resignado" a dimitir, dice el Observer, que es el dominical de The Guardian y cuya información ha tenido un gran eco en el resto de los medios británicos.

"Se ha topado con la dura realidad de que no cuenta con el apoyo necesario. La verdad es que todos saben que esto ya no es viable. Hay tristeza en todo esto, por supuesto", añadió.

Burnham, quien contra todo pronóstico derrotó al partido populista de derechas Reform UK en Makerfield por amplia mayoría, jurará mañana como diputado y tiene previsto reunirse con Starmer.

Si el primer ministro no dimite o fija un calendario para su salida, se espera que Burnham le dispute esta semana el liderazgo, para lo que necesita el apoyo de al menos 81 diputados -el 20 % del grupo parlamentario-, pero sus partidarios afirman que ya cuenta con el respaldo de más de 201.

Esa cifra de 201 es crucial porque es la mitad del grupo laborista parlamentario e implica que Starmer ya no puede asegurarle al rey Carlos III, jefe del Estado británico, que cuenta con la "confianza" (apoyo) de la Cámara de los Comunes para gobernar.

The Observer señala que una figura destacada del Partido Laborista declaró: "No cabe duda de que Andy se ha visto muy fortalecido por el resultado del jueves por la noche. La pregunta que se hacen los diputados es: ¿quién puede detener a un gobierno de Reform UK? Ha demostrado en Makerfield que puede hacerlo de forma contundente".

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En los comicios de mayo, Reform UK fue la formación más votada y se mantiene primera en los sondeos sobre intención de voto.