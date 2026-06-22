Corea del Sur
Condenado a 25 años de prisión el exministro de Justicia coreano por la ley marcial
El tribunal ha aumentado la pena solicitada tras considerar que el exministro Park Sung Jae favoreció que se produjera una insurrección
Europa Press
El exministro de Justicia surcoreano Park Sung Jae ha sido condenado este lunes a 25 años de prisión, tras ser hallado culpable de haber favorecido la posibilidad de que se produjera una insurrección, en el marco de la polémica declaración en diciembre de 2024 de la ley marcial que costó la caída del Gobierno del presidente Yoon Suk Yeol. "El acusado acabó faltando a su deber de defender la Constitución ante la posibilidad de que la insurrección triunfara y optó en cambio por participar en ella", ha señalado el tribunal, que ha aumentado la pena solicitada por el equipo especial de la Fiscalía.
Los fiscales habían asegurado que Park había pedido verificar la capacidad de los centros penitenciarios para albergar a aquellos políticos y líderes que pudieran ser detenidos en el marco de la ley marcial, que provocó un gran despliegue militar en las calles de la capital, Seúl, y en torno al Parlamento. El exministro también puso sobre la mesa la posibilidad de que los funcionarios de Justicia impusieran prohibiciones de viaje a los políticos señalados, si bien la corte desestimó los cargos adicionales presentados en su contra por violar la ley anticorrupción.
El equipo del fiscal especial también había imputado a Park por dar órdenes inapropiadas a sus subordinados siguiendo la solicitud de la esposa de Yoon, Kim Keon Hee, en mayo de 2024, para que se verificaran ciertos detalles de la investigación de la Fiscalía sobre las acusaciones de corrupción en su contra.
La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
- Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
- La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa plegable de jardín más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas