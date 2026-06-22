Altas temperaturas
Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor
Los pequeños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior
EFE
Dos niños de 2 y 4 años fallecieron este lunes en la ciudad francesa de Carpentras dentro del coche de su madre, que se estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.
El diario La Provence explicó que la policía fue alertada a las 13.10 horas, y que a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.
Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.
Francia vive desde la semana pasada una ola de calor que podría incluso superar la intensidad de la histórica de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas.
Este lunes, de acuerdo con las autoridades, podría ser el día más caluroso a nivel nacional desde que existen registros, sobre la base de un indicador que tiene en cuenta una treintena de estaciones meteorológicas representativas de todo el país. Está activada la alerta roja (la máxima) en 49 del centenar de departamentos y la naranja (segunda en intensidad) en otros 40. El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros esta tarde van a subir hasta 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges, Bourges o Tarbes.
El calor ha llevado a mucha gente a buscar formas de refrescarse y una de las consecuencias ha sido que entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana se han ahogado 13 personas, conforme a las autoridades.
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