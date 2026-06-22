Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Altas temperaturas

Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor

Los pequeños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior

Un policía francés, en una imagen de archivo.

Un policía francés, en una imagen de archivo. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Dos niños de 2 y 4 años fallecieron este lunes en la ciudad francesa de Carpentras dentro del coche de su madre, que se estaba estacionado en un aparcamiento, aparentemente atrapados en el interior en plena ola de calor.

El diario La Provence explicó que la policía fue alertada a las 13.10 horas, y que a pesar de que los bomberos acudieron para intentar reanimarlos, nada se pudo hacer para salvarles la vida. En declaraciones a los medios, la fiscal de Carpentras señaló que, aunque todavía están por determinar las causas de la muerte, se prioriza la pista del calor que sacude Francia.

Según La Provence, los niños se quedaron atrapados en el vehículo, aunque no se sabe cómo entraron ni cuánto tiempo permanecieron en el interior. A partir de las primeras declaraciones, pudieron haber entrado en el coche sin que se diese cuenta su madre, de 33 años.

Francia vive desde la semana pasada una ola de calor que podría incluso superar la intensidad de la histórica de agosto de 2003, que causó la muerte de 15.000 personas.

Este lunes, de acuerdo con las autoridades, podría ser el día más caluroso a nivel nacional desde que existen registros, sobre la base de un indicador que tiene en cuenta una treintena de estaciones meteorológicas representativas de todo el país. Está activada la alerta roja (la máxima) en 49 del centenar de departamentos y la naranja (segunda en intensidad) en otros 40. El calor es particularmente extremo en el oeste y en el interior del país, donde los servicios meteorológicos anticipan que los termómetros esta tarde van a subir hasta 43 grados en Burdeos, 42 en Nantes, 41 en Rennes y 40 en París, Toulouse, Limoges, Bourges o Tarbes.

Noticias relacionadas y más

El calor ha llevado a mucha gente a buscar formas de refrescarse y una de las consecuencias ha sido que entre el sábado por la noche y el lunes por la mañana se han ahogado 13 personas, conforme a las autoridades.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia
  2. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  4. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos
  6. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  7. Multado con 200 euros un conductor que viajaba solo con su coche de vacaciones y no entendió la nueva señal de tráfico: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el interior
  8. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la normativa de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor

Mueren dos niños dentro de un coche en Francia en plena ola de calor

Mosaico de tradiciones y música contemporánea por San Juan en media docena de localidades de la comarca

Mosaico de tradiciones y música contemporánea por San Juan en media docena de localidades de la comarca

La intervención en la residencia de mayores de Gijón

La intervención en la residencia de mayores de Gijón

Ni frutos secos ni caramelos: los pediatras alertan de que el alimento que más asfixias provoca en niños son las salchichas "y es un error cortarlas en rodajas"

Ni frutos secos ni caramelos: los pediatras alertan de que el alimento que más asfixias provoca en niños son las salchichas "y es un error cortarlas en rodajas"

La parte de condena contra Ábalos y Koldo por el "enchufe" de "Miss Asturias": un encuentro en un mitin en Gijón, tráfico de influencias y la vista gorda a sus ausencias en el trabajo

Emergencias insta a los asturianos a reducir la actividad física y a buscar la sombra ante una ola de calor nunca vista que llegará a los 40 grados

Habrá fiestas de la patrona de Langreo: el Principado ve viable colocar carpas en el entorno de la ermita de El Carbayu (declarada bien de interés cultural) con estos requisitos

Habrá fiestas de la patrona de Langreo: el Principado ve viable colocar carpas en el entorno de la ermita de El Carbayu (declarada bien de interés cultural) con estos requisitos

Primera imagen del bebé de Fernando Alonso y el emotivo mensaje: "Bebé"

Primera imagen del bebé de Fernando Alonso y el emotivo mensaje: "Bebé"
Tracking Pixel Contents