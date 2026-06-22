Keir Starmer dimite como primer ministro del Reino Unido

Keir Starmer dejará de ser el primer ministro del Reino Unido en otoño. El líder del Partido Laborista ha anunciado este lunes su renuncia al frente del Gobierno británico ante la creciente presión en las filas de su formación para que abandonase Downing Street tras el fuerte varapalo sufrido en las elecciones municipales.

Más 200 diputados laboristas, casi la mitad del grupo parlamentario, están decididos a apoyar a Burnham como reemplazo del primer ministro, según han señalado varios medios británicos. Algo que habría llevado a Starmer a concluir que no cuenta con el apoyo suficiente para plantar cara a sus rivales. Ministros destacados de su Gobierno, entre ellos la titular de Interior, Shabana Mahmood; la de Exteriores, Yvette Cooper; y el de Energía, Ed Miliband, le han instado a fijar una fecha para su salida y a facilitar una transición de poder ordenada. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado por hecha la marcha del primer ministro en un mensaje publicado este domingo en su red social.

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Los aliados de Burnham consideran que el exalcalde de Mánchester es el único candidato capaz de frenar el ascenso del partido ultra Reform UK, que sigue liderando las encuestas para las próximas elecciones generales en el Reino Unido, previstas para 2029. Prueba de ello, aseguran, es su contundente victoria en Makerfield, donde logró un 54,8% de los votos frente al 34,5% del candidato de Reform UK, Robert Kenyon. El auge de la ultraderecha en los antiguos bastiones laboristas en el norte de Inglaterra, donde se ubica esta circunscripción, ha otorgado aún más mérito a la victoria de Burnham, según sus partidarios, y ha inyectado optimismo en sus filas.