Boston, la ciudad que se mantiene fiel al Brexit: "Los extranjeros nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país"

Nicola Crisp da un sorbo a su pinta de cerveza mientras mira la calle de reojo a través de la ventana del Church Keys, un pub en el centro de Boston. "Este es un lugar complicado y peligroso. Los extranjeros se juntan en grupos y nos hacen sentir inferiores en nuestro propio país. Yo siempre intento no salir a la calle cuando es de noche porque te hacen sentir insegura", explica esta mujer, una excajera de supermercado de unos cincuenta años. "Son muy maleducados. Si te los cruzas por la calle y les saludas, te miran como si no valieras nada. No todos son así, pero la gran mayoría sí", añade.

Según el último censo de 2021, la población extranjera en esta localidad del este de Inglaterra supone casi el 25% del total. En la calle principal, los supermercados con productos de Europa del Este conviven con las casas de apuestas y con tiendas de segunda mano regentadas por entidades benéficas. Otros locales están vacíos, en una muestra de que la situación económica no pasa por su mejor momento. De las farolas cuelgan banderas de Inglaterra, así como en la entrada de algunos comercios y pubs. Personas mayores, la mayoría de ellas ingleses jubilados, se cruzan en la calle con familias de extranjeros. Ocupan el mismo espacio, pero apenas interactúan.

Epicentro del Brexit

Boston saltó a los titulares de la prensa tras el referéndum del Brexit en 2016: el 75,3% de los más de 30.000 votantes apostaron por abandonar la Unión Europea, el porcentaje más alto de todo el país. Algo que sus habitantes justificaron por la elevada presencia de ciudadanos de países como Polonia, Lituania, Bulgaria o Rumanía, instalados en la ciudad para trabajar en el sector agrícola tras la entrada de estos países en el club comunitario a principios de los 2000. La falta de políticas de integración efectivas desde su llegada ha provocado enormes divisiones y tensiones que, diez años después del referéndum, siguen sin resolverse.

Karolina Wojtasik, una chica polaca de unos treinta años, revisa unos papeles sentada en su escritorio de Polish Support Initiative, una entidad de Boston que ayuda a las personas de esta comunidad a integrarse y a romper las barreras culturales e idiomáticas. "Durante años, para muchos polacos fue fácil venir aquí porque ya había una comunidad establecida. Pero, al mismo tiempo, muchos han estado en una burbuja. Mi madre y mi tía, por ejemplo, viven aquí pero su inglés no es muy bueno: viven y trabajan con gente polaca e incluso cuando van al médico las atiende un médico polaco. Nuestra organización pretende acabar con esto y construir puentes".

Trabajadores extranjeros

Las dificultades, sin embargo, son incluso mayores que antes del Brexit. Los habitantes de Boston señalan que la salida de la Unión Europea no ha frenado la llegada de inmigrantes, sino más bien un cambio en el perfil de trabajadores extranjeros. Antes del referéndum, muchos venían para quedarse, pero ahora la mayoría vienen con un visado de trabajo temporal, lo cual dificulta su integración.

"En los primeros años después del Brexit tuvimos muchos problemas para encontrar trabajadores, porque se juntó la pandemia con el regreso de muchas personas a su país de origen", explica Viktorija Vatiekune, una empleada de origen lituano de Agricultural Services, una empresa que proporciona mano de obra extranjera a los campos y a las fábricas de procesamiento de alimentos en Boston y sus alrededores. "Luego empezaron a llegar nuevos trabajadores, especialmente rumanos y búlgaros, pero muchos de ellos no conocen el idioma y no quieren trabajar tanto como antes", asegura.

Apoyo a Reform UK

En las calles de Boston se respira un ambiente de hartazgo. Muchos de sus habitantes son reacios a hablar abiertamente con la prensa, ya que consideran que los medios de comunicación no han ayudado a movilizar a la clase política para que resuelva un problema de convivencia que, bajo su punto de vista, cada vez va a peor. Pero a pesar de que la situación no ha mejorado para ellos, Boston sigue siendo uno de los lugares más favorables al Brexit de todo el país. Según una encuesta de 2023, la mayoría de sus habitantes opinan que la salida de la UE no fue un error y señalan que volverían a votar a favor de abandonar el club comunitario. En 2024, el partido ultra Reform UK ganó las elecciones generales en esta circunscripción.

En el pub Church Keys, Nicola Crisp reconoce que la mayoría de los ingleses no quieren hacer trabajos mal remunerados en el sector agroalimentario, pero se resiste a pensar que la llegada de trabajadores inmigrantes sea la solución.

—¿Teme que las empresas se queden sin trabajadores si los extranjeros vuelven a su país de origen?

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—Hay suficientes inmigrantes. Incluso aunque algunos se marchen, siempre habrá más.