Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que las negociaciones técnicas con EEUU han concluido y que ambas partes pasan a una segunda fase

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Teherán dice que EEUU acordó liberar 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que Estados Unidos acordó liberar "de inmediato" 12.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, tras la conclusión de las negociaciones técnicas celebradas en Suiza. "Se pactó que entren en vigor de inmediato los acuerdos firmados relativos a la liberación de fondos congelados por una cantidad de 12.000 millones de dólares", declaró Gharibabadi, quien encabezó el equipo técnico de negociación de Irán, recoge la agencia IRNA. Por su parte, el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, indicó a la agencia Tasnim que el primer fondo, de 6.000 millones, servirá en parte para adquirir "bienes esenciales y medicamentos".

EEUU levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses Estados Unidos ha emitido este lunes una "autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní" por dos meses, levantando así una larga lista de sanciones en el marco de sus negociaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar. Tras enumerar más de una decena de documentos sancionadores contra Irán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, ha indicado que "todas las transacciones prohibidas" en los mismos "que sean habituales y necesarias para la producción, venta, entrega o descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos o productos derivados del petróleo de origen iraní (...) quedan autorizadas hasta las 0.01 (hora de la costa este estadounidense, las 6.01 en la España peninsular y Baleares) del 21 de agosto de 2026".

Irán dice que las negociaciones técnicas con EEUU han concluido y que ambas partes pasan a una segunda fase El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo este martes que las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos han concluido con la creación de cuatro grupos de trabajo y que la siguiente fase involucrará a un comité de alto nivel. "Con base en los acuerdos alcanzados, las futuras negociaciones se llevarán a cabo bajo la supervisión de un comité de alto nivel, con la presencia del presidente de la Asamblea Consultiva Islámica y el ministro de Asuntos Exteriores de nuestro país, el primer vicepresidente de Estados Unidos y los primeros ministros de Catar y Pakistán", apuntó Gharibabadi, recoge la agencia IRNA, sin precisar una fecha. "Asimismo, se decidió formar cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación", dijo.

JD Vance avisa que los fondos congelados de Irán no se liberarán si no hay más avances El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este lunes que los fondos congelados a Irán no se liberarán a menos que siga habiendo avances en la negociación abierta en Suiza entre los dos países para intentar poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero. "Los fondos no se descongelarán a menos que sigamos observando avances, lo cual será, sin duda, un aspecto clave de la negociación en los próximos días", explicó el vicepresidente a la prensa antes de tomar el vuelo de vuelta a Washington desde Suiza, donde participó en las conversaciones del fin de semana.

Suben a 4.175 los muertos en el Líbano desde que empezó la ofensiva israelí en marzo El número de muertos por la ofensiva israelí en el Líbano subió este lunes a los 4.175 desde que empezó la ofensiva israelí el 2 de marzo, en un momento de calma en el conflicto y a un día de que empiecen las negociaciones entre Israel y el país mediterráneo en Washington. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, señaló en su escueto comunicado habitual que el número de heridos alcanzó los 12.164, según recogió la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Habla Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que las autoridades de Irán accederán a someterse a inspecciones "exhaustivas" de armas nucleares, como parte del acuerdo preliminar firmado por Washington y Teherán la semana pasada para cesar las hostilidades y reabrir el paso de Ormuz que debe llevar a negociaciones con el plazo de 60 días para un acuerdo final más amplio que contenga también compromisos en materia nuclear. "Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la 'honestidad nuclear' a largo plazo", ha declarado en un escueto mensaje en sus redes sociales.

Primer día sin proyectiles en el sur del Líbano La ONU celebró este lunes que se hayan detenido los intercambios de proyectiles entre Israel y el grupo chií Hizbulá en el sur del Líbano por primera vez desde que se extendió a ese país el conflicto en Oriente Medio, el pasado 2 de marzo. Así lo explicó Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU, en su rueda de prensa diaria en la que celebró que la Fuerza Provisional del organismo en el Líbano (UNIFIL) lleve horas sin registrar lanzamientos de proyectiles en el sur del país.

Tres embarazadas detenidas en condiciones "trágicas" La Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP) exigió este lunes una intervención internacional urgente para lograr la liberación de tres mujeres palestinas embarazadas recluidas en condiciones "duras y trágicas" en la prisión israelí de Damon, en el norte del país, según un comunicado de la organización. El comunicado, que responsabiliza plenamente a las autoridades israelíes de la situación de las tres mujeres, identificó a las detenidas como Amina Al Tawil, de 37 años y cuatro meses de gestación, oriunda de Qalqilya (este de Cisjordania); Dana Yudeh (35), con cinco meses de embarazo y procedente de Nablus (norte); y Manar Ibrahim (28), embarazada de cuatro meses, de Ramala (centro).

Marco Rubio viaja a Emiratos, Kuwait y Baréin El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará este martes una gira de tres días por Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait y Baréin para abordar el acuerdo con Irán destinado a poner fin a la guerra, informó este lunes su oficina. "Durante su estancia tratará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región", señaló el Departamento de Estado en el texto.