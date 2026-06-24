Bruselas propone reforzar Europol ante el auge de los crímenes transfronterizos

La Comisión Europea ha propuesto este miércoles reforzar Europol, la agencia de policía europea, y Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea, para mejorar la coordinación entre los gobiernos comunitarios y hacer frente así al auge de los crímenes transfronterizos y mejorar la lucha contra el terrorismo.

"El entorno de seguridad europeo se está volviendo más complejo y las actividades delictivas más sofisticadas, transfronterizas y cada vez más digitales", ha explicado la vicepresidenta de seguridad de la Comisión, Henna Virkunnen. Virkunnen ha destacado "la expansión del crimen organizado" y los nuevos delitos en el ámbito digital. "Para garantizar nuestra seguridad interna, debemos fortalecer las capacidades europeas", ha dicho.

Según la Comisión, en los últimos seis años, Europol ha participado en más de 20.000 operaciones, llevado a cabo 32.000 detenciones e incautado activos por valor de casi 9.000 millones de euros. Sin embargo, el sistema presenta lagunas. Por eso, Bruselas ha propuesto una reforma de Europol y Eurojust que agilice la cooperación entre los cuerpos de policía y las autoridades judiciales de los Veintisiete para perseguir este tipo de delitos.

Compartir información

"Actualmente, Europol no recibe automáticamente la información que los Estados miembros deberían compartir", ha explicado el comisario de Interior, Magnus Brunner. A menudo, se trata de mensajes bilaterales. "Una banda de ladrones podría asaltar viviendas en toda Europa sin que las fuerzas del orden de los distintos Estados miembros conecten los casos", ha reconocido el comisario.

Este es uno de los problemas que la Comisión aspira a solucionar. La reforma de Europol permitirá crear un espacio en el que los distintos cuerpos de policía compartan información en tiempo real y trabajar así conjuntamente. Al mismo tiempo, Bruselas ha planteado la creación de Oficinas de Apoyo con agentes que hayan trabajado en Europol y puedan contribuir con su experiencia en la lucha contra el crimen transfronterizo.

"La eficacia de la labor de Europol depende del apoyo que preste a los Estados miembros", ha dicho Brunner. Al mismo tiempo, la Comisión ha reconocido que los sistemas de investigación y persecución de crímenes tienen que adaptarse a la evolución de la tecnología. Por eso, ha propuesto crear un espacio de innovación para desarrollar nuevas herramientas en este ámbito.

Más cooperación

"Cuando dos organismos de la UE persiguen el mismo dinero o siguen las mismas pistas, los únicos que ganan son los delincuentes", ha dicho el comisario. Por eso, Bruselas considera fundamental mejorar la cooperación, no solo entre las distintas agencias del bloque, sino también entre las autoridades de los veintisiete países.

Pero el Ejecutivo comunitario ha ido un paso más allá. "Los crímenes no acaban donde terminan las fronteras de la UE", ha reconocido Brunner. La Comisión Europea está trabajando para establecer acuerdos de colaboración con países fuera del bloque. "Europol debe poder colaborar más estrechamente con socios fuera de la UE y acceder a información transfronteriza", ha insistido el comisario.

Más independencia para Eurojust

Eurojust permite coordinar investigaciones tanto en el ámbito del crimen organizado como de crímenes internacionales, "garantizando que los delincuentes no puedan esconderse tras las fronteras nacionales", ha dicho el comisario de Justicia Michael McGrath. Según la Comisión, el volumen de trabajo de la agencia se ha incrementado en un 60% desde 2020.

También aquí, la Comisión ha propuesto una reforma que agilice el trabajo de la agencia dándole más independencia. En particular, haría que Erojust no solo reaccionara a investigaciones nacionales o peticiones de países, sino que pudiera actuar "por iniciativa propia" para identificar posibles vínculos entre casos. También anticipar y decidir sobre la necesidad de coordinación, e incluso ayudar a resolver posibles problemas de jurisdicción.

Como en el caso de Europol, compartir información es clave. El ejecutivo espera mejorar la cooperación entre las distintas agencias de la UE y las autoridades de los países del bloque, y ha propuesto crear "un sistema automatizado" para detectar posibles vínculos entre casos. En este sentido, Bruselas ha propuesto además que las autoridades nacionales puedan recabar pruebas en el marco de investigaciones transnacionales para agilizar el proceso.

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Además, la Comisión ha planteado ampliar el mandato de la agenda para perseguir nuevos delitos o delitos que empiezan a tener un mayor impacto internacional, en gran medida por el uso de nuevas tecnologías. En particular, Bruselas ha apuntado a los cibercrímenes, la violación de sanciones o los casos de violencia de género.