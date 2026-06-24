Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | El Senado de EEUU vota por primera vez a favor de detener la guerra de Irán

Estados Unidos levanta las sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  2. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  3. La justicia elimina la multa de la ITV: un juez pone punto y final a la clásica sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  4. Multado con 800 euros y posterior inmovilización del vehículo por ir a la velocidad adecuada pero no llevar la nueva etiqueta identificativa con el número único asignado: la Guardia Civil extrema los controles tras la norma del BOE
  5. Multado un conductor con 200 euros por ciruclar a la velocidad adecuada pero no fijarse en la S-13: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar
  7. Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
  8. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia

Llevar el nombre de Mieres por bandera tiene reconocimiento

Llevar el nombre de Mieres por bandera tiene reconocimiento

A Shakira y Carlos Alcaraz les buscan pareja (y parece que se encontró)

A Shakira y Carlos Alcaraz les buscan pareja (y parece que se encontró)

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Descubren el "prototipo" de Stonehenge: una estructura de 5.000 años que ya seguía el recorrido del Sol

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

Ninja, Create, Philips, Samsung y más: las 20 ofertas que están volando en el Amazon Prime Day

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

La señal que indica que un perro se aburre en casa y que muchos tutores confunden con una travesura

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso cercado por casos de corrupción

El tifón Mekkhala y la tormenta tropical Higos avanzan al unísono hacia Japón

El tifón Mekkhala y la tormenta tropical Higos avanzan al unísono hacia Japón
Tracking Pixel Contents