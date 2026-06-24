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Antes de la Cumbre de la OTAN

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, partidarios de incrementar el gasto en defensa en Europa

"Queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo", han dicho los líderes en una rueda de prensa conjunta

Donald Tusk, Emmanuel Macron y Friedrich Merz.

Donald Tusk, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. / FILIP SINGER / EFE

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EFE

Berlín

Los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia mostraron este miércoles su compromiso con el fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN y con el incremento del gasto en defensa de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en julio en Ankara.

En una rueda de prensa conjunta con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; el Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; y Polonia, Donald Tusk; el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que los cinco "defendemos conjuntamente una OTAN que preserve de manera fuerte y unida la seguridad en el espacio euroatlántico, en interés de todos los aliados" y "queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo".

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