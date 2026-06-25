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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asegura que su país está dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3.000 millones de euros
La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, informó este jueves de que su país ha alcanzado un acuerdo con el Banco Mundial (BM) por el que Kiev recibirá 3.390 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) para que asuma gastos del Estado y estabilice su situación financiera.
"Los fondos se destinarán a respaldar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y a financiar los gastos prioritarios del presupuesto estatal", señaló en su cuenta de Telegram desde la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania que acoge la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.
Zelenski: Bielorrusia está acabando de construir depósito de munición junto a la frontera
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a advertir este jueves de los presuntos planes de Moscú y Minsk para que Bielorrusia se implique de forma más activa en la guerra, al presentar documentos supuestamente obtenidos por la inteligencia exterior de Kiev que mostrarían que las autoridades bielorrusas están terminando de construir carreteras, un depósito de combustible y otro de munición junto a la frontera.
“En Bielorrusia, junto a nuestra frontera, la construcción de infraestructura de carreteras y bases de almacenamiento para munición y combustible y lubricantes está a punto de completarse”, dijo Zelenski en sus redes sociales.
Líderes del flanco este de la OTAN piden aprobar la iniciativa para fortificar la frontera
Los líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN instaron este jueves al resto de países de la UE a dar luz verde a la iniciativa "Eastern Flank Watch" (vigilancia del flanco oriental) para fortalecer las fronteras con Rusia y Bielorrusia a través de la integración de defensas antiaéreas, guerra electrónica, vigilancia y seguridad marítima.
El comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius, señaló en una rueda de prensa conjunta en Gdansk (Polonia), tras la segunda cumbre del grupo, que el "Eastern Flank Watch es uno de los principales proyectos de defensa europeos de interés común" y aseguró que su validación permitirá el acceso a fondos europeos, en concreto subsidios a la industria de defensa.
La Justicia rusa condenó a 107 personas por traición en el primer trimestre del año
La Justicia rusa condenó a 107 personas por traición, espionaje y otros casos relacionados con actos de terrorismo o sabotajes en el primer trimestre de 2026, informó la plataforma independiente Primer Departamento.
Además, los cargos se vuelven cada vez más graves y el 62 % de los condenados fueron declarados culpables simultáneamente de otros delitos, en la mayoría de casos por terrorismo o sabotaje. El 90 % de los sentenciados fueron acusados de alta traición y la edad media en el momento de la sentencia es de 33 años.
Zelenski anuncia más ataques a Rusia que alcanzan depósitos de petróleo y dos refinerías
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de una nueva ronda de ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas "enemigas"que alcanzaron en las últimas horas depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá, capital de la región de Bashkiria.
Los depósitos de petróleo atacados se encuentran a 300 kilómetros de la línea del frente. Las dos refinerías están a unos 1.500 kilómetros de las posiciones ucranianas más al este, dijo Zelenski para ilustrar la capacidad de sus fuerzas armadas y de las unidades de operaciones especiales de sus servicios secretos para alcanzar objetivos en la retaguardia profunda rusa.
Arden depósitos de petróleo en el sur de Rusia tras un ataque de drones ucranianos
Al menos tres depósitos de petróleo se incendiaron este jueves en la sureña región rusa de Krasnodar tras la caída de fragmentos de drones ucranianos, según informaron las autoridades locales.
El incendio se desató en una base de depósitos de crudo de la localidad Poltávskaya de Krasnodar, cerca del mar Azov, y según los datos preliminares, no hay heridos.
El papel de Bielorrusia
Los repetidores instalados por Bielorrusia cerca de la frontera con Ucrania para ayudar a los operadores de drones rusos a guiar sus ataques han dejado de estar activos, dijo este miércoles el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje de voz enviado al grupo que comparte con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana. Su anuncio llega después de que el viernes pasado, 20 de junio, advirtiera en una declaración pública al mandatario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, de que Ucrania actuaría por su cuenta para eliminar esos repetidores si las autoridades de Minsk no los retiraban antes.
Cumbre de la OTAN
Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia se reúnen este miércoles para preparar la cumbre de la OTAN y tratar un eventual diálogo con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, en medio de nuevas desavenencias con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha vuelto a acusar a algunos aliados europeos de no ayudar en la guerra con Irán. El canciller alemán, Friedrich Merz, recibió al presidente francés, Emmanuel Macron; los primeros ministros británico, Keir Starmer, e italiana, Giorgia Meloni, y al jefe del Ejecutivo polaco, Donald Tusk, en la Cancillería, donde mantendrán primero una sesión de trabajo a la que se sumará desde Washington el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y posteriormente una cena centrada en temas internacionales.
Ucrania informa de ataques a plantas de gas y helio en la región rusa de Oremburgo
El Estado Mayor ucraniano informó este miércoles de un ataque llevado a cabo hoy por el Ejército ucraniano contra una infraestructura industrial de procesamiento de gas y la única planta de obtención de helio de toda Rusia, ambas situadas en el mismo complejo industrial de la región rusa de Oremburgo, a unos 1.200 kilómetros de distancia de la frontera ucraniana.
Con una capacidad de procesamiento de 45.000 millones de metros cúbicos, por la infraestructura gasística pasa el 60 % del gas que procesa el gigante energético ruso Gazprom, según el Estado Mayor General ucraniano.
Ucrania mata a cinco personas en una oleada de ataques contra Rusia
Las autoridades de Rusia han denunciado este miércoles la muerte de cinco personas en ataques ejecutados por el Ejército de Ucrania contra las regiones rusas de Bélgorod y Nizhni Nóvgorod y una localidad ucraniana en la provincia oriental de Donetsk ocupada por las tropas de Moscú en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.
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