Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3.000 millones de euros

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, informó este jueves de que su país ha alcanzado un acuerdo con el Banco Mundial (BM) por el que Kiev recibirá 3.390 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) para que asuma gastos del Estado y estabilice su situación financiera.

"Los fondos se destinarán a respaldar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y a financiar los gastos prioritarios del presupuesto estatal", señaló en su cuenta de Telegram desde la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania que acoge la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.