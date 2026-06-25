Seísmo devastador
¿Dónde fue el epicentro del terremoto en Venezuela? Mapa del lugar del seísmo
DIRECTO | Terremotos en Venezuela, en directo : última hora del sismo, muertos, heridos y desaparecidos
Redacción
El devastador doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte de Venezuela ha afectado especialmente a toda la zona en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste del país, y ha sido seguido por una veintena de réplicas que han sacudido varios estados, incluido el distrito de Caracas.
El epicentro ha sido situado en el noroeste del municipio de Montalbán, en el estado de Carabobo, en el centro del país. El temblor ha alcanzado también a la capital, Caracas, localizada a unos 300 kilómetros del epicentro.
La zona más afectada es La Guaira, en el estado de Vargas, colindante con Caracas. El seísmo se ha sentido en poblaciones importantes, como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y la propia Caracas.
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