En Directo
Minuto a minuto
Terremoto en Venezuela, en directo | Al menos 188 muertos y 1520 heridos, según los últimos datos
La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, ha actualizado las cifras de la tragedia
A. Romero / O. González
Al menos 188 personas han muerto y un millar han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado, según avanzó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Saquean comercios en zonas afectadas por los terremotos
Decenas de personas asaltaron este jueves en la localidad venezolana de La Guaira (norte) varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas. Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.
El Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente"
Las Fuerzas Armadas estadounidenses están "movilizándose rápidamente" para ayudar al Gobierno de Venezuela en los esfuerzos de rescate y recuperación tras los dos terremotos del miércoles, informó este jueves el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom). El organismo militar, con sede en Florida, anunció en un comunicado que, por instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja con el Departamento de Estado para "apoyar las operaciones de socorro del Gobierno estadounidense en Venezuela" después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.
Última hora
Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los dos fuertes terremotos.
Canadá prepara ayuda humanitaria
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este jueves que su Gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras dos terremotos que han causado al menos 160 muertos, y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyos gobiernos Ottawa mantiene profundas diferencias políticas. En una rueda de prensa celebrada este jueves en Ottawa, Carney calificó lo ocurrido como una tragedia en rápida evolución y señaló que Canadá trabaja con sus socios para proporcionar asistencia humanitaria, con un anuncio oficial previsto para más tarde.
Uruguay, lista para ayudar
La vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, manifestó que el Gobierno uruguayo espera por "lo que indique Venezuela que necesita" para enviar ayuda, a raíz de la emergencia que atraviesa el país. "Hay cosas que Uruguay puede hacer, hay otros recursos que Uruguay no tiene tampoco disponibles y que otros países sí los pueden tener, así que habrá también que determinar qué es lo que desde Venezuela llega como mensaje de necesidades inmediatas", explicó Csukasi este jueves a EFE.
Habla Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este jueves sus condolencias a Venezuela tras los dos devastadores terremotos que azotaron en la víspera al centro del país suramericano y destacó la coordinación de los equipos humanitarios del organismo con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. "El secretario general está profundamente consternado por la pérdida de vidas y la destrucción generalizada causadas por los devastadores terremotos que sacudieron ayer a Venezuela. Expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos", aseguró el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.
Sánchez habla con Delcy Rodríguez
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este jueves una conversación telefónica con la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que le ha garantizado la ayuda necesaria de España tras los efectos de los dos terremotos sufridos por su país. Sánchez ha informado en las redes sociales de esa conversación, en la que ha dicho que le ha trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y el afecto a las víctimas y sus familias.
68 españoles sin localizar
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, confirmó que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela.
Haití expresa su pésame y solidaridad
El Gobierno de Haití expresó este jueves su "más sentido pésame" y su "plena" solidaridad con Venezuela tras los terremotos que sacudieron la víspera el país suramericano. "En nombre del primer ministro, su excelencia el señor Alix Didier Fils-Aimé, del Gobierno y del pueblo haitiano, transmitimos al Gobierno venezolano, así como a todo el pueblo hermano de Venezuela, nuestro más sincero pésame y la expresión de nuestra plena solidaridad", expresó la Primatura de la República en un comunicado.
Las ONG se movilizan
Las ONG se han movilizado para ayudar a los afectados por el doble terremoto de más de 7 grados en la escala de Richter que ha sacudido Venezuela y que ha dejado al menos 164 muertos y un millar de heridos. Entre los afectados, según indican las organizaciones, los niños son en estos momentos los más vulnerables. En concreto, las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español --Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision--, ya están preparadas para atender las necesidades más urgentes, centrando sus esfuerzos en sectores que pueden ser clave, como refugio, alimentación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria, según han informado en un comunicado.
- Enorme conmoción en Oviedo: el artista de 26 años Oriol López, que saltó a la fama en 'La Voz', fallece por una caída en el baño
- Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
- Laura Cue López, el 10 de la PAU de 2012 en Asturias, es abogada en Madrid y trabaja para un bufete internacional: 'Una buena nota ayuda, pero no define el futuro de una persona
- Colapso total en la 'Y' durante tres horas: el choque entre dos coches y la pérdida de carga de un camión de basura provoca un descomunal atasco de 12 kilómetros
- Bebés a más de 39 grados en un edificio de Oviedo recién estrenado: 'El grupo de 0 a 3 de Los Pilares no reúne las condiciones adecuadas para atender menores
- Decepción en La Calzada: los vecinos suspenden la hoguera de San Juan en el Arbeyal tras recibir un aviso de la Demarcación de Costas
- Multado un conductor con 200 euros por conducir a la velocidad obligatoria pero no darse cuenta de la señal S-991c: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Una furgoneta fuera de control en pleno centro de Avilés atraviesa una rotonda, pasa entre dos terrazas y se estampa contra un escaparate: 'Pudo ser una desgracia