Terremoto en Venezuela: qué se sabe, mapas, gráficos, fotos y vídeos del doblete sísmico

La tierra ha temblado en Venezuela con una fuerza que no se conocía desde hacía un siglo en una zona acostumbrada a los movimientos sísmicos. Los dos terremotos que sacudieron el norte y el centro del país la tarde del miércoles (madrugada del jueves en España) arrojan un balance muy provisional de 188 muertos y un millar de heridos, pero las imágenes de enorme destrucción hacen temer que esas cifras se queden muy cortas y la tragedia sea mucho mayor. El epicentro se ha situado en el centro del país, pero sus efectos han sido más devastadores en las regiones costeras del norte y en la capital, Caracas, a unos 300 kilómetros del epicentro.

El primer temblor tuvo lugar a las 18.05 hora local (00.05 del jueves hora peninsular española) con el epicentro entre las ciudades de Yumare y Montalbán, en el estado de Carabobo, y ha afectado especialmente a toda la zona en torno a la sierra de Aroa, en el noroeste del país. Este primer seísmo tuvo una intensidad de 7,2 y una profundidad de 21 kilómetros.

EL PRIMER TERREMOTO: MAGNITUD 7,2 - 23 KM al SE de Yumare, Venezuela (Mapas de ubicación)

39 segundos después, con epicentro muy cercano, pero con una magnitud tres décimas superior (7,5), la tierra volvió a temblar con una potencia tres veces mayor que la primera vez y una profundidad inferior a la primera, 10 kilómetros. La zona más afectada es el estado de La Guaira, cuya capital del mismo nombre apenas dista 30 kilómetros de Caracas. Se trata de la zona más turística del país. El seísmo se ha sentido en poblaciones importantes, como Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y la propia Caracas.

Visualización del segundo terremoto de magnitud 7,5 ocurrido a 28 km al sureste de Yumare, Venezuela.

El fenómeno que ha sacudido Venezuela se conoce como "doblete sísmico" y se produce cuando la energía liberada por un movimiento tectónico es tan alta que se libera en varios episodios de gran magnitud en un margen muy reducido de tiempo. El país se encuentra en una región donde predominan las fallas de desgarre, en las que la fricción de los bloques de roca impide el movimiento libre de las placas, de modo que la energía queda almacenada en las rocas y, cuando se produce una ruptura brusca, genera un terremoto.

La localidad donde el terremoto ha tenido mayor intensidad (magnitud 8 en la escala de Richter) ha sido Puerto Cabello, donde viven 209.080 personas. Pero en segundo lugar aparece Catia La Mar, una población costera de 661.897 habitantes, donde el temblor ha tenido una magnitud de 7,9. En Caracas, que cuenta con 2.245.744 habitantes, la intensidad del seísmo ha sido de 6,8.

Aunque ha sido el más destructivo, el de Venezuela no es el único terremoto de gran intensidad que ha tenido lugar este jueves en el planeta. En la otra punta del mundo, otro seísmo de magnitud 7,2 se ha dejado sentir en Japón, que no ha requerido de la activación de alerta por tsunami y ha causado solo cinco heridos. También se han reportado temblores significativos en el norte de California (magnitud 5,6) y en Chile (magnitud 4,5), este último con epicentro en Atacama. Ninguno de ellos ha provocado daños personales.

Descripción de los principales terremotos del 24 y 25 de junio de 2026.

El doblete sísmico de este jueves es el peor seísmo en Venezuela en un siglo. Hace tres décadas, el 29 de julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas el terremoto más grave en la historia del país, en el que murieron 245 personas, más de 2.000 sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

En este mapa y en la siguiente cronológica puedes consultar otros terremotos en Venezuela en los últimos cien años y el balance de víctimas:

Mapa que muestra los principales terremotos en Venezuela desde 1900.