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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

El director de la OIEA, Rafael Grossi, insiste en que habrá inspecciones de las centrales nucleares de Irán y dice que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

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Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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