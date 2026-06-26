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Guerra en Oriente Próximo

EEUU bombardea objetivos militares de Irán tras el ataque de Teherán a un buque en Ormuz

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares

Varios buques en el estrecho de Ormuz.

Varios buques en el estrecho de Ormuz. / EP

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EFE

Miami

El Ejército estadounidense bombardeó este viernes a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga el jueves en el estrecho de Ormuz, pese a que Teherán acordó con Washington la reapertura de la vía como parte de un acuerdo marco de paz, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Aeronaves estadounidenses atacaron almacenes de drones y misiles iraníes, así como bases costeras de radares, aseguró el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado en el que acusó a Irán de "violar el alto al fuego". El organismo militar justificó la agresión "como una respuesta contundente" al ataque del jueves de Irán contra el buque M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, mientras estaba saliendo del estrecho de Ormuz a lo largo de la costa de Omán.

El Comando Central denunció que "la agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial por parte de las fuerzas iraníes violó claramente el alto el fuego". "Además, el comportamiento peligroso de Irán socavó la libertad de navegación en un momento en que el comercio fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia", indicó.

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a Irán de una violación "insensata" del alto el fuego por lanzar "al menos cuatro drones de ataque unidireccional contra barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz".

El incidente ocurrió a 7,5 millas náuticas al sureste de Dahit, en Omán, según la Agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO), que recomendó precaución a los buques en la vía, por donde pasa el 20% del crudo global. Este sería el primer ataque registrado en la zona desde que Estados Unidos e Irán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para acabar con las hostilidades y reabrir el tráfico en Ormuz, en lo que negocian un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

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El Centcom aseguró que las fuerzas estadounidenses "continúan brindando coordinación y apoyo para el paso seguro de las embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho". "El Ejército de EEUU permanece presente y vigilante para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto", concluyó.

Fuente: El Periódico

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