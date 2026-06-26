Tragedia
Crece el drama en Venezuela: 188 muertos, más de un millar de heridos y 68 españoles desaparecidos
EFE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha confirmado que en estos momentos aún hay 68 españoles que no han sido localizados tras los terremotos que han asolado este jueves Venezuela.
Según ha explicado en declaraciones facilitadas a los medios durante la escala que ha hecho el avión en el que viaja con el rey, de camino a México, están centrados en elaborar un censo de la situación en la que se encuentra la colonia española en Venezuela, que asciende a unas 150.000 personas. Para ello, ha hecho un llamamiento a quienes no hayan contactado con la Embajada en Caracas ni con el consulado a que estén atentos a las redes sociales de ambos así como del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder estar en contacto, una recomendación que extiende a cualquier español de tránsito por Venezuela.
También ha explicado que el edificio del consulado de España en Caracas ha sufrido daños "de una cierta envergadura" a causa del seísmo, en el que se han contabilizado por ahora 188 fallecidos y más de 1520 heridos, y que la embajada ha sufrido desperfectos pero "son menos importantes".
Además, ha señalado que ha vuelto a hablar con su homólogo venezolano, Yván Gil, durante la escala para detallarle la ayuda inmediata que prestará España. Está preparado un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y transportan material de primeros auxilios como mantas, esterillas o pastillas potabilizadoras, que tienen previsto despegar esta noche hacia la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado. Se va a desplegar igualmente el hospital de campaña de la AECID y también está "plenamente operativa", ha dicho Albares, la base logístico que la agencia tiene en Panamá.
Fuente: El Periódico
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