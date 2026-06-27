Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian bombardeos tras el ataque a un buque de carga

El director de la OIEA, Rafael Grossi, insiste en que habrá inspecciones de las centrales nucleares de Irán y dice que las conversaciones ya han comenzado, pese a la "guerra de declaraciones" con Teherán

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó este domingo desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Oriente Próximo. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aseverado este domingo que el estratégico estrecho de Ormuz será reabierto tras la firma del acuerdo de paz con Teherán, prevista en Suiza para este próximo viernes, 19 de junio.

"Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!", ha destacado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  2. Arde una autocaravana en Oviedo: la Policía detiene a una persona como presunta autora de las llamas
  3. Lucía Álvarez, la ovetense que hace 8 años rozó la nota máxima en la PAU, es ahora médica en el HUCA: 'El volumen de estudio de la selectividad no fue nada comparado al nivel de la carrera
  4. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  5. El juez que firmó la quita de Duro Felguera, al Tribunal de la Unión Europea: 'Los jueces españoles estamos a la altura
  6. Condenan al párroco de Luanco por agredir a una vecina en la iglesia: 'Suélteme para que me pueda ir
  7. Las tienda más famosas especializada en fresas aterriza en Oviedo: así es el nueva comercio que se instalará en El Antiguo
  8. Piden 4 años para el causante de la muerte de una motorista en la 'Y': 'No debería tener el carné; no es la primera vez...

Pastur regresa a casa, el centrocampista de Grado vuelve al Club Deportivo Mosconia: "Estoy muy contento"

Pastur regresa a casa, el centrocampista de Grado vuelve al Club Deportivo Mosconia: "Estoy muy contento"

Asteroide 1997 NC1: a qué hora pasará hoy cerca de la Tierra y cómo verlo desde España

Asteroide 1997 NC1: a qué hora pasará hoy cerca de la Tierra y cómo verlo desde España

El único municipio de Asturias que tiene más empleos que población bate nuevo récord: llega a los 25.233 cotizantes en las empresas del concejo

El único municipio de Asturias que tiene más empleos que población bate nuevo récord: llega a los 25.233 cotizantes en las empresas del concejo

Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas

Llegan a España las ‘mantis’ gigantes, capaces de devorar lagartijas y ranas

El gaitero Hevia y el encuentro de bandas, platos fuertes del festival FolkAyer que se celebra en Moreda

El gaitero Hevia y el encuentro de bandas, platos fuertes del festival FolkAyer que se celebra en Moreda

Carmen Pérez Novo, ginecóloga, alerta sobre el papiloma humano: "Puede estar de forma latente a causa de una infección contraída en una relación anterior"

Carmen Pérez Novo, ginecóloga, alerta sobre el papiloma humano: "Puede estar de forma latente a causa de una infección contraída en una relación anterior"

Federica, educadora canina: “Esa famosa cara de culpa que ponen cuando hacen algo mal en realidad no significa lo que tú crees”

Tener muchas plantas en casa no es solo una moda: esto es lo que dice la psicología sobre quienes viven rodeados de ellas

Tener muchas plantas en casa no es solo una moda: esto es lo que dice la psicología sobre quienes viven rodeados de ellas
Tracking Pixel Contents