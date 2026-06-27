Irán ataca bases estadounidenses y otro carguero en Ormuz en la primera escalada de tensiones tras la firma del preacuerdo

Irán ha atacado este sábado por la mañana varias bases estadounidenses en el Golfo, además de un carguero que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz, en la mayor escalada de tensiones e intercambio de bombardeos desde que Washington y Teherán firmaron hace dos semanas su primer preacuerdo, que debe dar lugar a un acuerdo definitivo este verano.

Todo empezó el jueves, cuando Irán lanzó varias salvas de drones contra dos cargueros que intentaron cruzar Ormuz sin pedir permiso explícito a la República Islámica. Irán ha abierto el paso, pero mantiene que es Teherán y solo Teherán quien coordina los cruces. El país persa, además, asegura que cobrará por el paso de barcos y cargueros una "tasa de servicio" en el futuro, algo que todos los países del Golfo -y EEUU- rechazan.

Ante estos ataques con drones, Washington bombardeó este viernes por la noche varias posiciones iraníes en la costa del golfo Pérsico. Los ataques iraníes de este sábado han ocurrido, según Teherán, en respuesta a esos ataques.

"EEUU, al continuar creando tensiones en el estrecho de Ormuz, está violando el artículo cinco del preacuerdo. Y nuestra respuesta a cualquier violación será rápida y decidida", ha declarado este sábado por la mañana Mohsen Rezaeí, asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí.

Según ha confirmado Bahréin, la base estadounidense de su país, una de las más grandes de la región, ha sido atacada por Irán este sábado por la mañana. Esta base —castigada durante las cinco semanas de guerra activa contra Irán— ha sido uno de los puntos neurálgicos de los ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, que perdió durante el conflicto a gran parte de su cúpula política y militar.

"La continuación de la agresión [de Irán] contra sus vecinos, en un momento de esfuerzos regionales para reducir las tensiones, representa un enorme daño a la paz y la estabilidad de todo Oriente Medio", ha dicho en un comunicado el Ministerio de Exteriores de la vecina Kuwait.

Esta semana, los países del Golfo anunciaron una nueva iniciativa —liderada por Qatar— para buscar un nuevo entendimiento y orden con Irán, después de haber sido todos golpeados diariamente durante la guerra por parte de una Teherán que buscó paralizar la región y la economía mundial.

'Violencia por violencia'

Tanto Estados Unidos como Irán se acusan mutuamente de esta escalada de tensiones y de haber violado el alto el fuego, instaurado a inicios de abril pero que ya ha sido puesto en jaque en múltiples ocasiones. Esta vez, sin embargo, es la primera violación desde la firma del preacuerdo y el inicio de las negociaciones directas en Suiza.

"Irán firmó el acuerdo alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen alguna queja sobre cómo está siendo aplicado el preacuerdo, entonces que cojan el teléfono y nos llamen. Pero la violencia será respondida con violencia", ha declarado durante la madrugada de este sábado el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien ha liderado el equipo negociador de la Casa Blanca.

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Aún con estos ataques, las charlas siguen vigentes y adelante. Equipos técnicos de los dos países están en Suiza durante un plazo de un máximo de 60 días para llegar a un acuerdo final que sirva para acabar definitivamente con el fantasma de la guerra en Oriente Medio. Pero las dificultades son enormes, sobre todo en los temas de discordia entre los dos países, en los que las diferencias son enormes: desde el futuro del estrecho de Ormuz hasta las milicias aliadas iraníes y acabando en el gran punto de discordia, el programa nuclear persa.