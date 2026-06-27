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Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos se eleva a 920, cinco de ellos españoles

Un total de 106 españoles siguen sin ser localizados, mientras que el dato total de heridos se eleva a 3.360

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, este viernes, en La Guaira (Venezuela).

Un rescatista del Ejercito de México junto a su perro trabajan en un edificio afectado por un terremoto, este viernes, en La Guaira (Venezuela). / Ronald Peña R / EFE

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A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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