Tareas de rescate
La UME rescata a una persona con vida tras permanecer 72 horas atrapada bajo escombros en La Guaira
A Venezuela se han desplazado 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas
EFE
La Unidad Militar de Emergencias (UME) española ha rescatado a una persona con vida tras permanecer casi 72 horas atrapada bajo los escombros en la zona residencial Vistamar de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos de Venezuela, según ha informado el Ministerio de Defensa en una publicación en la red social X.
"Tras recibir información sobre posibles personas atrapadas en este edificio residencial, nuestros equipos realizan un primer reconocimiento y una búsqueda técnica para localizar y confirmar la presencia de víctimas bajo los escombros", informó la UME este sábado también en una publicación en X. A Venezuela se han desplazado 59 militares de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas.
Por su parte, el último balance oficial que ha facilitado este sábado el Gobierno sobre la situación de españoles afectados por los devastadores seísmos del jueves en Venezuela eleva de 119 a 133 los desaparecidos, y mantiene las cifras previas de cinco fallecidos y 14 ciudadanos localizados, pero sepultados bajo los escombros provocados por los temblores.
Ayuda financiera a Venezuela
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europa y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado además, tras proporcionar las nuevas estimaciones, que ya ha sido entregado el primer paquete financiero de la AECID para las primeras necesidades.
Albares también ha confirmado la llegada de los primeros rescatistas españoles, tanto de la UME así como Bomberos de la Comunidad de Madrid.
El ministro ha recordado por último que tanto la Embajada como el Consulado en Caracas siguen plenamente operativos y ha recordado los teléfonos de atención disponibles a tal efecto: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.
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