Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material humianitario, a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 100 ciudadanos españoles residentes en aquel país que han decidido regresar a casa. Se trata de personas residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales.