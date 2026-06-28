Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Avión del Ejército

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Las afectados, residentes en la zona del seísmo, han regresado en el mismo avión que el jueves trasladó a Caracas a rescatistas y efectivos de la UME

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz.

Los españoles repatriados de la zona del seísmo en Venezuela salen del avión del Ejército que les ha trasladado hasta Torrejón de Ardoz. / Ejército del Aire

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

El avión del Ejército del Aire que el jueves trasladó material humianitario, a los efectivos de la UME y a varios equipos de rescatistas para trabajar en Venezuela, tras el doble terremoto ha aterrizado este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz con 100 ciudadanos españoles residentes en aquel país que han decidido regresar a casa. Se trata de personas residentes en la zona del seísmo, según ha informado el Gobierno en redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
  3. Cambios en la matriculación de coches a partir del 1 de julio de 2026: la DGT confirma las nuevas letras
  4. Cuatro adolescentes de Avilés ultiman los detalles para irse a estudiar a Norteamérica gracias a Amancio Ortega: 'Vamos abiertos a todo
  5. Koldo García, tras la dura condena: 'No sé para qué hubo juicio si la sentencia no refleja nada y me quitan el derecho a recurrir
  6. Un despiste al volante provoca un aparatoso accidente en el centro de Oviedo
  7. Aitana, la 'superestrella' que se corona en Avilés ante 20.000 fans en su noche de cumpleaños
  8. Aitana conquista Avilés en un multitudinario concierto

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los primeros 100 españoles procedentes de Venezuela tras los terremotos

Participa en la porra del Mundial y gana premios

Participa en la porra del Mundial y gana premios

No vienen de la calle: los insectos que ves en casa ya tienen sus nidos dentro

No vienen de la calle: los insectos que ves en casa ya tienen sus nidos dentro

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

Los canelones fríos para verano que se hacen en cinco minutos, llenan y "están riquísimos"

Los canelones fríos para verano que se hacen en cinco minutos, llenan y "están riquísimos"

Massiel, "muy contenta" y ya de camino a Gijón para ser nombrada Hija Adoptiva

Massiel, "muy contenta" y ya de camino a Gijón para ser nombrada Hija Adoptiva

Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años que cayó al Pisuerga en Valladolid

Hallan el cuerpo sin vida de un niño de 10 años que cayó al Pisuerga en Valladolid

La decisión de Ionway sobre El Musel, a la espera del trámite ambiental

La decisión de Ionway sobre El Musel, a la espera del trámite ambiental
Tracking Pixel Contents