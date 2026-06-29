Víctimas del seísmo
Más de 130 venezolanos deportados por EEUU fallecen el mismo día de su llegada por el terremoto
El grupo de 147 personas, procedentes de Miami, fue alojado temporalmente en un hotel en La Guaira que colapsó
Redacción
Un grupo de 147 venezolanos deportados desde Estados Unidos llegó al país el mismo 24 de junio, pocas horas antes de los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, y la gran mayoría falleció tras el derrumbe del hotel donde las autoridades los habían alojado temporalmente en La Guaira.
En un vuelo procedente de Miami, los inmigrantes deportados por Estados Unidos regresaron a Venezuela y llegaron al país por el ahora destruido Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el mismo día en que ocurrieron los seísmos. Llegaron seis horas antes de que se desencadenara la tragedia que enluta a Venezuela, informa la agencia Ansa Latina.
Tras los trámites de llegada, el grupo —integrado por 120 hombres, 19 mujeres, cinco niños y dos niñas— fue trasladado bajo custodia estatal al Hotel Sanitario La Llanada, en la Guaira, en el sector La Llanada de Macuto, instalación administrada por la Fundación Misión Negra Hipólita, una entidad dependiente del Gobierno venezolano.
Horas después, los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el colapso de la estructura, como de otras tantas en La Guaira. Según testimonios de sobrevivientes difundidos por familiares, solo 12 personas lograron salir con vida de entre los escombros del citado establecimiento hotelero. "De los deportados, quedamos 12", relató uno de los sobrevivientes.
Fuente: El Periódico
- La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de cuchillos para carne que promete un corte preciso y duradero: disponible por menos de 10 euros
- Luisa', asturiana de 39 años, huérfana y madre de un niño pequeño: 'Voy a tener que pedir un crédito para pagar el impuesto por heredar de mi padre
- Guillermo Mera, uno de los alumnos excelentes de la PAU de hace 8 años, es hoy físico teórico y trabaja como investigador en Bélgica: 'En el instituto tuve los mejores profesores de mi vida
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el tocadiscos que combina sonido de alta calidad y tecnología Bluetooth: con brazo de lectura totalmente automático con función de reproducción y repetición
- Muere atropellado un conductor que viajaba a Asturias y salió del coche en medio de la autovía
- El doble grado que se estrena en la Univesidad de Oviedo con una alta expectativa en el mercado laboral asturiano: más de 400 profesionales