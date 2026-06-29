Desastre en el país sudamericano
María Corina Machado anuncia su retorno a Venezuela tras el doble terremoto: "Tenemos que abrazarnos, llorar y guardar luto juntos"
La líder opositora se encuentra fuera del país desde diciembre y su decisión parece contradecir la hoja de ruta de EEUU
"Ha llegado la hora de mi regreso, es mi deber acompañar a mi pueblo", anunció la líder opositora María Corina Machado. "Tenemos que abrazarnos, llorar y guardar luto juntos". Machado se encuentra fuera de Venezuela desde comienzos de diciembre del año pasado, cuando abandonó el país para recibir el Premio Nobel de la Paz. Por entonces todavía estaba en el poder Nicolás Maduro. En la actualidad gobierna de manera provisional Delcy Rodríguez, bajo el tutelaje de Estados Unidos. Machado y la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) le pidieron iniciar un "diálogo serio" para poner en marcha la transición democrática. Nunca recibieron una respuesta directa aunque sí elusiva. Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria interina, recibió a la exdiputada opositora Diniorah Figuera a instancias de Washington.
"En este momento difícil le pedimos a Dios que nos dé fuerzas para hacer nuestro trabajo. La prioridad es salvar vidas", señaló no obstante Machado y subrayó: "Voy muy pronto a Venezuela junto al pueblo venezolano".
Su intención introduce un elemento político que obliga en un punto a las autoridades a fijar una postura. "El anuncio de su regreso está en contra de lo acordado con el Gobierno de los Estados Unidos", sostuvo la analista política Indira Urbaneja en un post difundido en sus redes sociales y citado por el portal Contrapunto. Según Urbaneja, la dirigente de derechas ha viajado "hacia un país cercano a Venezuela" desde donde planea ingresar a su país. A su juicio, retorna en una "demostración de miseria humana y enanismo político" porque puede ser un "factor de perturbación" debido a "su capacidad de intrigar" en un momento marcado por el desastre.
La Premio Nobel, añadió la analista, "está preocupada" por la decisión del Departamento de Estado de que sea Dinorah Figuera la interlocutora de la oposición frente al Gobierno interino. "María Corina se siente amenazada" y coloca en primer lugar su interés político "en vez anteponer el dolor y el sufrimiento de los venezolanos".
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