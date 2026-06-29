Terremoto en Venezuela, en directo | Suben a 17 los españoles muertos y a 150 los desaparecidos en los seísmos que dejan ya 1.450 fallecidos

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Javier Vendrell Camacho

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A. Romero / O. González / J. Quintana

Al menos 1.430 personas han muerto en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.

Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.

Fuente: El Periódico

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