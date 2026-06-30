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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán niega reuniones con EEUU en Doha

"No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirma el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei

El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos en una localidad del centro de Israel

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán descartó de nuevo que vaya a mantener conversaciones con Estados Unidos en Doha este martes y aseguró que su delegación viajará a Catar con el "único objetivo" de abordar la liberación de los activos iraníes bloqueados, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambas partes se reunirían para tratar el programa nuclear de Teherán. "No habrá ninguna negociación, en ningún nivel, con la parte estadounidense", afirmó a última hora del lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, quien añadió que el viaje de representantes estadounidenses a Doha "no tiene relación con el viaje de la delegación iraní", según informó la agencia IRNA.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

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