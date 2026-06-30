Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia acusa a Ucrania de un ataque intencionado contra un autobús con menores bielorrusos

Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de atacar de forma deliberada un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso en la región rusa de Briansk, una nueva acusación sobre la supuesta intención de Kiev de implicar a Bielorrusia en la guerra con Rusia.

La representante adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el ataque del pasado 17 de junio no fue accidental, sino que fue "una agresión deliberada contra civiles".

"No se trata de un ataque contra objetivos militares con consecuencias para civiles, ni de un impacto fortuito, sino de acciones deliberadas del operador, que tenía la capacidad de ver la naturaleza del objetivo. Es un acto de terrorismo contra civiles", ha afirmado Evstigneeva, según recogen medios rusos.